Allarme autolesionismo "I figli tentano di sfuggire ai genitori Tagliarsi diventa una ribellione"

"L’autolesionismo, come nel caso della ‘cicatrice francese’, è un fenomeno molto diffuso specialmente fra le ragazze. Per loro, è un tentativo di trasgressione, diventa un modo per creare una distanza, un allontanamento dal controllo genitoriale, di solito quando vi è un eccesso di simbiosi". Daniele Novara è un famoso pedagogista, ma anche un attento divulgatore, come attestano i suoi libri che scalano le classiche. Non solo, è anche un formatore perché "i genitori vanno educati a organizzare bene l’educazione dei figli".

Professor Novara, parliamo di quel segno rosso sul volto che sembra indicare l’appartenenza a un gruppo esclusivo.

"Come spiegavo, è un tentativo di allontanamento dal controllo genitoriale quando vi è un eccesso di simbiosi, un modo usato dalla figlia per differenziarsi dalla madre".

La fase dell’adolescenza è da sempre vissuta come un momento di ribellione verso i genitori. Il Covid ha influito in modo negativo sul fenomeno?

"Il Covid ha creato una situazione di vicinanza morbosa tra figli e genitori. I ragazzi sono stati costretti a stare in casa, accentuando questa forma di distanziamento dal mondo, ma non dal controllo genitoriale, in special modo quello materno".

L’autolesionismo, perché tale è la cicatrice francese, è quindi un modo per ‘tagliare il cordone ombelicale’?

"Di solito prevalgono tagli su gambe o braccia. La cicatrice è una novità, ma fa parte dello stesso grappolo di situazioni".

Come se ne esce?

"Si interviene a livello educativo, creando una distanza tra genitori e figli adolescenti. Vanno gestiti i codici educativi, anche quello paterno. Insomma, va organizzato l’allontanamento, ma abbiamo ancora situazioni di dodicenni ancora nel lettone. Ahimè le mamme non vogliono sentirsi dire niente e si arrabbiano. Devono, invece, rendersi conto che i figli non sono più bambini e che è tempo di smettere di fare maternage".

Sull’eccesso di vicinanza come si interviene?

"Non con la logica psichiatrica, ma con quella educativa. Non si tratta di un problema di condivisione dei social dei genitori coi figli: la condivisione fa pendant con le tendenze simbiotiche. Il pre-adolescente e l’adolescente vogliono allontanarsi: è questo che va gestito".

Ovvero?

"Vanno messe regole chiare e vanno rispettate. Ad esempio, niente social o smartphone di notte. Questo non sta avvenendo e abbiamo ragazzi lasciati nella loro stanza coi cellulari in mano".

Si sente dire che senza smartphone i ragazzi vengono esclusi.

"Assolutamente no. Ci sono tantissime ricerche che dimostrano come, al contrario, i ragazzi che si perdono sui social vengono facilmente emarginati dalla scuola, diventano drop out, vengono bocciati. In fase di crescita un ragazzo che sta più di due ore sul telefono non è più in grado di utilizzare il cervello, va in default, entra in adesione al dispositivo tecnologico. L’uso dei social crea emarginazione".

I genitori cosa possono fare? "Vanno sostenuti nel loro ruolo educativo, occorre dare loro informazioni corrette. C’è bisogno di una maggiore attenzione verso i genitori da parte della politica, delle istituzioni che, invece, sembrano disinteressate. Oltre al pediatra, perché non istituire un consulente educativo di famiglia?".

Chiudiamo con la scuola: che ruolo può avere?

"Vista la fragilità dei genitori, la scuola può organizzare incontri con pedagogisti che lavorano sull’educazione e non sulla paura come la polizia postale. Bisogna aiutare i genitori".

Federica Gieri Samoggia