Allarme baby rapinatori in centro. Preso a calci in faccia e accoltellato

"Erano in quattro, io da solo. Mi hanno colpito con un calcio in faccia. Ho perso gli occhiali. E non ho capito più nulla". Sono passati alcuni giorni e Claudio (il nome è di fantasia), 25 anni, ha trovato il coraggio di raccontare l’aggressione subita mentre rientrava a casa dopo una serata di lavoro. Ancora una volta, dietro alla tentata rapina in piazzetta Morandi, un gruppo di giovanissimi. "Erano nordafricani, avranno avuto al massimo 16 anni – racconta Claudio –. Avevo parcheggiato in via Dante e stavo tornando a casa a piedi. Lavoro in un albergo e stacco tardi: era circa l’una e mezza. Questi ragazzi mi hanno chiesto una sigaretta, che non avevo, poi dei soldi. Stavo per rispondere loro quando uno mi ha sferrato un calcio in faccia. Mi sono volati via gli occhiali e non ho capito più nulla".

Buio totale, tra pugni e spintoni, finché "non ho sentito un dolore lancinante alla gamba. Non so con cosa mi abbiano colpito, ma sicuramente era una lama, visto che mi sono ritrovato con un grosso taglio all’altezza del ginocchio. In ospedale mi hanno messo quattro punti". I ragazzini si sono allontanati quando alcuni passanti, sentite le urla della vittima, si sono avvicinati. "Ho chiamato mio padre e siamo andati al pronto soccorso. Il giorno dopo sono andato dai carabinieri, a sporgere denuncia contro ignoti", spiega ancora il ragazzo. Che, dopo la paura del momento, ora prova solo tanta rabbia: "Se al posto mio ci fosse stata una ragazza o una persona fragile... cosa sarebbe accaduto? – si chiede –. Tra l’altro, in via San Petronio Vecchio so che c’è una struttura per minori stranieri non accompagnati: se le indagini chiariranno che i miei aggressori sono ospiti lì, chiederò conto legalmente anche ai gestori di questa violenza. Perché non è possibile che non ci sia alcun tipo di vigilanza rispetto a questi ragazzini".

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto: "Totale solidarietà e un augurio di piena guarigione alla vittima – dice –. Questa è la triste realtà della nostra città, in cui non si può neanche più camminare per strada. Chiediamo con urgenza che la giunta disponga l’utilizzo di pattuglie appiedate della polizia locale in tutta la città, partendo dal centro, al fine di garantire la sicurezza della comunità, tema che deve tornare al centro dell’agenda politica di Bologna. È uno strumento di buonsenso che proponiamo da anni e che di recente la giunta ha capito di poter usare: si proceda ora senza indugio, mettendo al centro la tutela dei bolognesi".