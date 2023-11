Allarme bomba per uno zaino abbandonato

Allarme bomba, nel primo pomeriggio di ieri, alla stazione ferroviaria di San Pietro in Casale (nella foto). A scatenare l’allarme uno zaino abbandonato che è apparso sospetto. Sono state dunque attivate tutte le procedure necessarie. Gli artificieri sono arrivati dopo poco e hanno messo in sicurezza lo zainetto e verificato che all’interno ci fosse solo materiale innocuo dimenticato, con ogni probabilità, da qualcuno che è salito su un convoglio. Nel frattempo la linea ferroviaria, come di prassi, è stata sospesa: Rfi, sul proprio sito internet, ha tenuto aggiornati i viaggiatori e provveduto ad inviare autobus sostituivi

La circolazione è ripresa alle 17. Si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti per treni a lunga percorrenza deviati via Verona e cancellazioni totali o parziali in particolare di alcuni treni regionali. Sul posto, per tutta la durata dell’intervento, anche i carabinieri.