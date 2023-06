Allarme degrado Fiamme in una palazzina storica

Il degrado invade piazza di Porta Castiglione. A denunciare la situazione di questa parte di Bologna è un residente che, nella mattinata di ieri, ha visto del fumo di fronte alla sua casa. Un incendio doloso, probabilmente opera di malviventi che bivaccano nella zona, si è sviluppato di fronte a una palazzina storica del 1700, protetta da vincolo storico artistico. Il proprietario dell’immobile riferisce di aver più volte fatto presente al Comune, alla Polizia locale e infine anche a Hera la situazione del bivacco selvaggio, con conseguente degrado, in piazza di Porta Castiglione senza però aver mai ricevuto risposta. "Non riesco neanche a contare – tuona – le chiamate fatte alla polizia municipale per segnalare i rifiuti che vengono abbandonati in questa parte della città. In questo caso si tratta di un incendio che ha danneggiato un edificio storico. Essendo doloso e all’esterno della palazzina, non sono nemmeno coperto dall’assicurazione. Non è possibile che ancora non si sia fatto niente per risolvere questa situazione".

Sulla vicenda è intervenuto

il consigliere di Fratelli d’Italia, Fabio Brinati: "Un incendio doloso, l’ennesimo evento, dopo aggressioni, accoltellate e persino spari in questa zona. Cosa deve ancora accadere perché la giunta intervenga in maniera decisa? Lepore continua a fare orecchie da mercante. In piazza di Porta Castiglione non c’è altra soluzione che disporre un presidio fisso della polizia locale e inibire la possibilità che i soliti violenti bivacchino nell’area. Ora basta parole, ci vogliono fatti risolutivi".