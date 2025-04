Allarme dell’Unione donne italiane: "L’epilogo tragico di una storia segnata dalla violenza maschile"

"Se Tania si fosse rivolta a un centro antiviolenza, se l’avessimo consigliata, forse non sarebbe finita così". Per l’avvocato Rossella Mariuz, vice presidente dell’Unione donne italiane, la tragedia della Barca, su cui polizia e Procura stanno cercando di far luce, è comunque "l’epilogo tragico di una storia di violenza su una donna".

Avvocato Mariuz, le indagini per delineare cosa sia accaduto martedì in via Tolstoj sono in corso, ma quello che finora emerge è una relazione malata, fatta di denunce, allontanamenti, ma anche riappacificazioni tra Tania Bellinetti e Faiez Selmi. Un canovaccio purtroppo frequente nei casi di maltrattamenti, che non di rado ha esiti drammatici.

"Il tema è molto, molto delicato. La violenza è un fenomeno ciclico: in queste relazioni ci sono i momenti di tensione, che precedono la violenza vera, e i momenti di riavvicinamento. Questo è un andamento costante della violenza maschile. Che è una spirale che aumenta nel tempo. Il compito dei centri antiviolenza è anche spiegare come funziona questo ‘ciclo’, perché le donne siano in grado di uscirne".

Tania però non è mai venuta da voi.

"Nei nostri centri no, ma credo neanche negli altri. Sarebbe stato importante: io vedo i fascicoli dei femminicidi e da quello che ho avuto modo di leggere in questi giorni, il rischio di recidiva da parte dell’ex che adesso non si trova, era altissimo".

Tania aveva avuto il coraggio di denunciare più volte Faiez, ma poi - stando a quello che hanno dichiarato i vicini - l’aveva riaccolto in casa.

"Spesso quello che si vede da fuori non è la realtà della relazione. Noi non possiamo sapere se lei non sia stata costretta a riprenderlo con sé. Può darsi che lui, senza dimora e con un’altra misura a carico, per cui l’incolpava, l’assillasse per nasconderlo. Può darsi che lei ne avesse paura, che non ne abbia parlato con la polizia per timore. È chiaro che ci potesse essere da parte di lui un intento ritorsivo. A volte questi uomini chiedono un ultimo appuntamento, un’ultima opportunità: e spesso è qui che la situazione precipita".

La loro è stata una relazione complicata anche da altri fattori di fragilità.

"Una situazione complicata. Se avessimo avuto modo di consigliarla, le avremmo detto di allontanarsi dai luoghi conosciuti da lui finché non fosse stato arrestato, perché era evidente che sarebbe andato a cercarla".

La Squadra mobile sta indagando, per venire a capo di questa morte, per capire se lui abbia avuto un ruolo attivo anche in questo tragico epilogo.

"Quello che ho letto finora porterebbe lì. Il fatto che rischiasse il carcere, che la andasse a cercare... Io spero tanto che la Procura, che ha i mezzi per indagare, per dare riscontro alla realtà, faccia la dovuta chiarezza. E spero che, nel caso emerga si sia trattato di un femminicidio, questo emerga con chiarezza anche dall’articolazione dei capi d’accusa. Confido nel pm, che è di grande esperienza. Mi auguro che non venga tralasciato nulla e che non abbiano timore di battere di nuovo la pista del femminicidio. Se il ddl sul reato di femminicidio, sul quale stiamo organizzando alcuni eventi a Bologna con la senatrice Valeria Valente e con la giudice Paola Di Nicola, verrà approvato diventerà più facile la definizione dei reati di femminicidio nei processi penali".