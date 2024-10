Allarme di Confesercenti: "Ora ristori e risarcimenti"

"Amarezza, disappunto, preoccupazione e anche disperazione". Questi gli stati d’animo raccolti da Confesercenti tra i tanti commercianti di Bologna città e dei comuni della provincia che, nella giornata di sabato scorso 19 ottobre, sono stati colpiti dalla disastrosa alluvione. "Uno tsunami" che "ha riversato fiumi e fiumi d’acqua, fango e melma oltre le vetrine di numerosi negozi, allagato i loro magazzini, resi inservibili quintali e quintali di merce". E ora una preoccupazione diffusa per le conseguenze della calamità naturale e per le difficoltà di un tessuto commerciale colpito duramente, fino al cuore della città.

"Ancora una volta – affermano i dirigenti di Confesercenti Bologna (nella foto, il direttore generale Loreno Rossi) – sono le attività produttive e i negozianti a pagare un prezzo altissimo di eventi calamitosi come quello di sabato. Confesercenti Bologna ha da subito attivato tutte le sedi cittadine e dei maggiori centri della nostra provincia per contattare direttamente tutti gli operatori commerciali che hanno subito danni con l’alluvione".

"Nello stesso tempo – continua la nota di Confesercenti – hanno attivato gli uffici per raccogliere le denunce dei danni subìti e le giuste richieste di risarcimento. Confesercenti Bologna è in continuo contatto con i dirigenti di Confesercenti Emilia-Romagna, di Confesercenti nazionale e con gli amministratori delle istituzioni pubbliche a tutti i livelli, per ottenere i giusti e necessari risarcimenti a favore di tutti quegli esercizi commerciali danneggiati dalla furia della pioggia".

Non solo ristori, però: "Confesercenti Bologna – proseguono in via del Commercio Associato 30 – chiederà in tutte le sedi istituzionali interventi urgenti di regimentazione idraulica di fiumi, torrenti, rii, canali, scoline di ogni tipo e misura".

L’obiettivo, per l’associazione di categoria, è quello di riuscire a "dare sicurezza ai cittadini come alle imprese". "Non si devono più ripetere eventi calamitosi come quello di sabato 19 ottobre", chiudono i dirigenti di Confesercenti.