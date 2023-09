Allarme fiumi, il Comitato:: "Ripulite subito il torrente Zena"

Tronchi, rami e detriti di ogni genere. Il letto del torrente Zena rimane invaso di quel che è stato trascinato dall’alluvione di maggio. Le piogge della stagione che sta arrivando preoccupano i residenti che hanno deciso di diffidare le istituzioni, a partire dalla Città Metropolitana e dalla Regione. "Abbiamo sollecitato - si legge nella lettera inviata dal Comitato della Val di Zena - ma nessuno ci ha ancora ascoltati e nessuno si è occupato di liberare il torrente in vista della brutta stagione. Preso atto che a tutt’oggi non è stato fatto nulla di significativo, fatta eccezione per qualche sporadico intervento e in considerazione del profondo e grave dissesto in cui versa lo Zena diffidiamo gli enti preposti (compresa la Bonifica Renana e i Comuni dell’unione Savena Idice, ndr) ad eseguire i lavori necessari per la completa messa in sicurezza del torrente".

Il Comitato poi prosegue minacciando di ricorrere a vie legali: "In mancanza di questi interventi e in conseguenza di eventuali, futuri danni all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni che dovessero derivare da esondazioni ulteriori o piene del torrente Zena saremo costretti ad avviare nei confronti dei responsabili di questi enti e dei delegati alla gestione del territorio della vallata ogni azione legale, sia sul piano civile che su quello penale".

"Dopo le dichiarazioni del consigliere metropolitano Marco Monesi - dicono i consiglieri di opposizione -, secondo il quale entro la fine di settembre sarà ultimata la nuova pulizia dei ponti della sp 36 nei Comuni di San Lazzaro e Pianoro, abbiamo voluto effettuare un ulteriore sopralluogo. Purtroppo la situazione è rimasta invariata - dichiarano Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, Diego Baccilieri, capogruppo UpA in Città Metropolitana, Luca D’Oristano e Alessandro Sangiorgi, consiglieri comunali FdI di Pianoro e San Lazzaro - e, anche grazie all’utilizzo di un drone, abbiamo potuto vedere meglio la presenza lungo gli alvei dei torrenti non solo di qualsiasi tipo di detrito, ma anche di tronchi e rami, dighe naturali di detriti, massi ciclopici caduti nell’alveo, situazioni che potrebbero ostruire il regolare deflusso dell’acqua".

Zoe Pederzini