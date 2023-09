Allarme fiumi, Monesi:: "Alvei puliti entro il mese"

Dopo le forti preoccupazioni espresse da cittadini residenti della Val di Zena in merito alle condizioni, definite di ‘abbandono’ dell’alveo del torrente Zena dopo l’alluvione di maggio arriva la rassicurazione della Città Metropolitana per voce di Marco Monesi, figura di supporto politico per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione sul territorio: "Monitoriamo tutti i ponti dove passano le strade provinciali e periodicamente eventuali rami o tronchi d’albero che dovessero ostruire il regolare corso dell’acqua vengono rimossi. Comprendiamo la preoccupazione della popolazione e assicuriamo che la Città metropolitana sta facendo attivamente la sua parte, così come già avvenuto all’indomani dell’alluvione: entro la fine di settembre sarà ultimata la nuova pulizia dei ponti della Sp 36 Val di Zena nei Comuni di San Lazzaro e Pianoro, al fine di garantire il regolare flusso del torrente".

Parole che hanno destato lo sconcerto del centrodestra di FdI, nelle persone di Alessandro Sangiorgi, Luca d’Oristano e Diego Baccilieri, che si dicono: "Preoccupati per la situazione di alvei e torrenti che rimangono pieni di detriti in tutto il territorio di San Lazzaro e Pianoro". C’è chi, però, intanto è già materialmente all’opera. Ieri un gruppo di Guardie Ecologiche Volontarie sanlazzaresi ha eseguito una pulizia straordinaria dell’alveo dello Zena in zona Farneto, come programmato in accordo con Parco e Comune a fine luglio. "Quattordici volontari con apposita attrezzatura e mezzi hanno eseguito una pulizia straordinaria - sottolinea Valerio Minarelli, presidente Corpo Provinciale Guardie ecologiche volontarie - tagliando in complessivo una decina di alberi nell’alveo che c’è nel tratto prima e dopo il ponte del Farneto. Questo perchè alcune alberature, in caso di acqua alta, avrebbero potuto creare una possibile ostruzione cadendo. Tutto il materiale tagliato è stato ovviamente portato via".

Ne parla l’assessora all’Ambiente Beatrice Grasselli che era presente insieme all’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè: "Nell’ambito delle competenze comunali prosegue su San Lazzaro un incessante lavoro di manutenzione del territorio. Al fine di coniugare le esigenze di sicurezza idraulica e la necessità della tutela ambientale della vegetazione riparia abbiamo coinvolto i vari soggetti competenti per individuare insieme le migliori modalità di intervento".

Zoe Pederzini