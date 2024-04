Allarme furti, perlustra le case in modo sospetto e aggredisce gli agenti: denunciato

San Lazzaro (Bologna), 6 aprile 2024 – Viene bloccato mentre si aggira con fare sospetto vicino ad alcune abitazioni a San Lazzaro, ma prova ad aggredire e minaccia gli agenti della Polizia locale. Un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti martedì, poco dopo le 17. Tutto è scaturito, una mezz’ora prima, da una segnalazione da parte del gruppo di vicinato Colunga-Idice. Alcuni residenti avevano notato una persona con fare sospetto vicina alle abitazioni della zona.

A quel punto una pattuglia della Polizia Locale, che stava già svolgendo un servizio di prossimità e controllo dei quartieri, si è recata nella zona segnalata, nei pressi del ponte sull’Idice.

Giunti nell’area in poco tempo, gli agenti hanno notato un soggetto, poi identificato nel 50enne, che, alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi nelle vie limitrofe. Gli agenti allora hanno raggiunto l’uomo, lo hanno fermato e identificato.

L’uomo, che in un primo momento è apparso molto reticente anche solo a consegnare i documenti agli agenti, alla richiesta da parte della polizia locale su cosa stesse facendo esattamente in quella zona e dove dormisse, ha iniziato ad alterarsi.

Il soggetto ha, poi, iniziato ad offendere gli agenti, urlando insulti ed improperi per poi avvicinarsi sempre di più con fare minaccioso. Alla richiesta da parte della polizia locale di ulteriori spiegazioni, ha preso da terra un pezzo di legno di circa settanta centimetri e, dopo essersi avvicinato sempre di più ai due della pattuglia, ha provato a colpire uno degli agenti continuando ad urlare parole minatorie e frasi sconnesse.

A quel punto la polizia locale, dopo averlo riportato alla calma con non poca fatica, ha proceduto a farlo salire in macchina e portarlo al Comando di via Salvo d’Acquisto. Dalla banca dati interforze è emerso che l’uomo risultava già oggetto di vari controlli da parte delle forze dell’ordine e, per i fatti avvenuti poco prima a Colunga, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Così il comandante della Locale di San Lazzaro Roberto Manara: "Ancora una volta le segnalazioni qualificate dei cittadini, e in particolare i gruppi di vicinato, risultano fondamentali per indirizzare le forze dell’ordine sugli interventi. Sono molto soddisfatto dell’attività di prossimità da parte delle pattuglie sul territorio. Tanti sono stati gli interventi dell’amministrazione comunale che hanno consentito di incrementare gli operatori sul territorio rispondendo positivamente alle richieste di sicurezza dei cittadini".