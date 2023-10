Allarme furti in casa, una vittima:: "Ho paura, hanno portato via tutto"

Tre furti, due in casa e uno in auto, in tre mesi. "Abbiamo paura e quello che racconto non deve sollevare una polemica, ma accendere i riflettori su quanto avviene ultimamente a Granarolo. Ho già chiesto un incontro anche al sindaco Alessandro Riccio". Queste le parole di P.M., residente nella zona intorno a via Tartarini. "Si tratta di una vera e propria raffica di furti in abitazione e in auto che hanno interessato me in prima persona, ma anche vicini della zona e parenti che vivono in altre aree del territorio di Granarolo. Siamo spaventati" racconta il residente.

Il primo furto è avvenuto a luglio e sono stati asportati gioielli, orologi, argenterie e preziosi per un totale di 70mila euro: "Io e mia moglie eravamo in vacanza quando i vicini hanno notato le inferriate della villetta tagliate: quando siamo tornati, in fretta e furia, dal mare la casa era a soqquadro, quasi come se fosse esplosa una bomba - racconta P.M. -. Abbiamo subito sistemato per cercare di fare un inventario di quanto avevano rubato. Non avendo una cassaforte hanno trovato senza troppa difficoltà orologi di valore, i gioielli, oltre che arredi di argento come cornici e simili. Si sono portati via tutto quello che avevamo di prezioso e oltre alle migliaia di euro di quanto asportato ci sono stati anche tutti i lavori da fare per installare l’allarme e sistemare le inferriate che erano state tagliate".

L’incubo per la famiglia però, non finisce così: "A metà settembre, sempre nei pressi di casa nostra, hanno sfondato i vetri della macchina di mia moglie per rubare, ma per fortuna in auto non c’era niente - prosegue la vittima -. Pensavamo di averne passate già abbastanza, fino a sabato scorso. Siamo usciti per una cena alle 20.30. Alle 23 siamo tornati e l’incubo era tale e quale a quello di luglio: inferriate divelte, vetri sfondati e la casa a soqquadro. Non essendoci più nulla da rubare hanno portato via abbigliamento e le borse di mia moglie. L’allarme non era stato inserito perchè saremmo stati fuori poco tempo". P.M. conclude: "Abbiamo fatto tutte le denunce del caso e, come immaginavamo, ci è stato detto che per certo nell’ultimo episodio si trattava di persone che conoscevano casa nostra, che l’avevano studiata e che hanno aspettato che uscissimo. Ora abbiamo paura, come penso gli altri cittadini, e chiediamo che si faccia qualcosa per la sicurezza del paese".

Zoe Pederzini