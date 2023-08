Allarme furti nelle case, malviventi in azione anche di giorno

Un venerdì segnato dai furti quello appena trascorso a Castel San Pietro. Una vera e propria ondata senza confini orari e di zone. Tanti infatti i quartieri e le vie della città colpite, nelle ore notturne ma anche in quelle diurne.

In via Tanari per esempio, proprio vicino alla caserma dei Carabinieri, ladri evidentemente con ben pochi scrupoli e timori si sono introdotti in un appartamento alle 23 quando all’interno dell’abitazione erano presenti i proprietari. Senza farsi scoprire, hanno rovistato rapidamente, agguantato quanto possibile e si sono dileguati, senza che nessuno si accorgesse di nulla se non diversi minuti più tardi.

Pochi scrupoli si sono fatti anche gli autori di un furto avvenuto in via Caduti di Cefalonia questa volta in pieno giorno, intorno alle 15. Senza forzare la porta, ma utilizzando probabilmente una sorta di passe-partout, si sono introdotti nell’abitazione e hanno forzato la cassetta di sicurezza, portando via i valori trovati.

Extra-lavoro delle forze dell’ordine c’è stato anche nella zona di viale Terme, nell’area che sorge vicino al Golf Club Le Fonti. Qui si segnalano un furto e un tentato furto. In un caso i segni dell’effrazione sono ben evidenti dalla porta a vetri sfondata , in un’altra i malviventi sono stati fatti fuggire dall’arrivo tempestivo della vettura di servizio dei Carabinieri, giunti sul posto una volta avvertiti da residenti che li hanno contattati dopo essere stati allertati dall’allarme di un vicino di casa.

Giornata e nottata movimentata anche alla Pellizzara, dove i residenti hanno segnalato, filmandole e fotografandole, auto sospette che si aggiravano nella zona. Da accertamenti successivi operati da Polizia Municipale e Carabinieri, si tratterebbe di auto tutte provenienti da regioni diverse dall’Emilia Romagna. La nuova ondata di furti, che ciclicamente colpisce Castel San Pietro, ha chiaramente allarmato i residenti, che nelle chat whatsapp create per le segnalazioni hanno riversato amarezza e paure, ripetendo un mantra già sentito nei mesi e negli anni scorsi: "non ci sentiamo sicuri, vogliamo più controlli".

Claudio Bolognesi

