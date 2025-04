Allarme Lunetta Gamberini: “Di notte entrano i ragazzini e diventa terra di nessuno”

Nella notte tra venerdì e sabato l’ultimo episodio, il più grave: un ragazzo trentenne è stato aggredito, picchiato e rapinato da un gruppo di minorenni in Largo Lercaro-via degli Orti, proprio alle porte del parco. Il fatto che la Lunetta ospiti al suo interno impianti sportivi, quattro scuole, un centro sociale e un centro giovanile è, secondo i residenti, un’arma a doppio taglio. Da un lato, di giorno, la presenza costante di attività e il passaggio di tante persone tiene lontani i malintenzionati, come racconta Vito Cipriano: "Porto il cane tutti i giorni e giro per il parco per circa un’ora. Di giorno è vivibile e tranquillo".

Dall’altro lato, però, chi frequenta l’area di sera, magari per accompagnare i figli a fare sport, non si sente al sicuro. Fabio Ussia, cresciuto nella zona e oggi allenatore di una squadra di calcio per bambini, spiega bene il paradosso: "Purtroppo, negli ultimi anni la situazione è peggiorata, non è sempre sicuro portare i bambini qui. Dopo gli allenamenti, soprattutto in inverno o la sera, i genitori sono preoccupati e cerchiamo di evitare che i ragazzi vadano in giro da soli. Spesso si vedono gruppi di giovanissimi che incutono timore".

Lorenzo Renzi individua il problema principale nella facilità di accesso al parco, anche dopo l’orario di chiusura: "Di sera, anche se il parco è chiuso, c’è un varco sempre aperto. Anche quando riparano la rete, viene puntualmente riaperta, e così chi vuole entrare lo fa senza problemi".

Anche Enzo Mondadori conosce bene le criticità del parco che spesso vengono a galla con le ‘incursioni’ notturne di ragazzini: "Sono settant’anni che vengo qui, lo frequentavo quando ancora era solo un prato. È molto peggiorato: oggi c’è tanto degrado. Qualche notte fa, ho dovuto portare fuori il cane perché stava male e, all’una, dal ponte della stazione arrivavano urla e schiamazzi. La scorsa mattina, invece, la zona giochi era piena di bottiglie, cartoni della pizza e sporcizia".

Per Massimiliano Di Cicco, il parco è come una seconda casa e vedere come, di anno in anno, sia peggiorato lo ferisce profondamente: "L’altra mattina ho chiamato di nuovo i vigili, nella zona dei giochi per i piccoli c’erano bottiglie di birra e perfino escrementi. Il parco è chiuso la sera, ma la rete rotta vicino ai palazzi di via Dagnini crea problemi, il via vai notturno è continuo. Le forze dell’ordine fanno quel che possono, ma hanno pochi mezzi e c’è troppo permissivismo. Alcuni mi chiedono perché accompagno mia figlia a scuola, fin dentro il parco: basta guardarsi attorno per capirlo. È triste pensare che una ragazza di 14 anni non possa passeggiare tranquilla nel suo quartiere". Uscendo da uno dei tanti accessi del parco e sbucando in via Dagnini, Daniela Ghelfi, che insieme alla figlia gestisce un negozio di abbigliamento, aggiunge: "Qui sotto ai portici la situazione è più tranquilla, ma bisogna comunque tenere sempre gli occhi aperti. Al parco della Lunetta la situazione è diversa. Tante clienti si lamentano: una di loro mi ha raccontato che è stato proprio suo figlio ad essere aggredito e derubato pochi giorni fa in Largo Lercaro, all’angolo con via degli Orti".