Allarme lupi, l’allevatore Ferrari:: "Hanno sbranato galline e capre"

A tu per tu con i lupi nelle campagne di Crevalcore dove un agricoltore - allevatore, Augusto Ferrari, sostiene di subire da mesi attacchi ai suoi animali. "E’ da tempo – racconta Ferrari che conduce un’azienda zootecnica con un centinaio di mucche da latte e con numerosi animali da cortile - che nella mia fattoria si assiste alla uccisione dei miei animali dea parte dei lupi. Mi hanno sbranato capre, cani, oche, galline. Non riesco a difendermi e la situazione sta diventando insostenibile". Secondo Ferrari i lupi ‘pattugliano’ la zona che va dalle vasche dell’ ex zuccherificio, a via degli Orsi, alla Barchessa, al Pascolone, a Ponte Guazzaloca, a Bevilacqua ed a Palata.

"Bisognerebbe – continua l’allevatore che ha un report fotografico sui suoi animali sbranati ed ha foto anche di qualche lupo avvistato di giorno- tenere sotto controllo maggiormente le nostre zone rurali per scoraggiare con metodi dissuasivi non cruenti, in particolare nei pressi di aziende zootecniche, la presenza di questi predatori anche se di passaggio. Perché oramai l’imbattersi in lupi in campagna è diventata una cosa facile. Ed ho paura per le mie mucche in vista dell’estate quando dovrà tenerle più all’aperto".

Sulla vicenda interviene il sindaco di Crevalcore Marco Martelli. "Ricordo – dice il primo cittadino – che il lupo è una specie protetta. E si è spostato nella pianura. Chi ha aziende agricole deve iniziare ad autodifendersi. Vale a dire, la notte, i propri animali, bisogna metterli al riparo o collocarli in recinti e non tenerli liberi. Dunque se non si hanno recinti o recinzioni occorre farli. Sarebbe poi buona norma assicurarsi che, soprattutto in orari notturni, il cibo per animali domestici non rimanga a disposizione anche degli animali selvatici. Non esiste in natura un animale che si nutra dei lupi e non esiste un controllo dei lupi, come invece avviene per quanto riguarda volpi e nutrie". E il sindaco continua: "Nel caso specifico, da quanto ho appreso, si tratta di un gruppetto di tre, quattro lupi che percorrendo argini dei fiumi o i corridoi ecologici dalla montagna sono arrivati da noi ai Ronchi della Bolognina verso il fiume Panaro o nelle vasche dell’ex zuccherificio vero il fiume Reno. Il lupo è un animale nomade ed è difficile fare un censimento o assegnare dei numeri. E certamente i lupi di pianura sono sempre meno rispetto a quelli che vivono in montagna".

Pier Luigi Trombetta