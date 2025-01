Allarme nuove povertà. Flop dell’assegno d’inclusione, respinta la metà delle domande Il patronato Inca-Cgil ha raccolto oltre 2.400 richieste, ma più di 4 su 10 non sono state accettate. Oltre mille istanze da parte di over 50, mentre 270 restano nel limbo per intoppi burocratici. .