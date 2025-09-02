Allarme peste suina, via a caccia al cinghiale

Contenere la diffusione della Peste suina africana e limitare i danni alle coltivazioni agricole: con questi obiettivi la Regione Emilia-Romagna ha deciso di anticipare a ieri l’apertura della stagione venatoria al cinghiale, attorno alle aree attualmente soggette a restrizione per evitare la diffusione del virus. Una misura che dà attuazione all’ordinanza del 4 agosto 2025 firmata dal commissario straordinario nazionale, Giovanni Filippini. Da ieri è possibile intervenire in 23 distretti delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena con attività di caccia collettiva, accanto ai prelievi selettivi già consentiti per tutto l’anno. "La rapidità con cui siamo intervenuti testimonia la serietà con cui affrontiamo un’emergenza che non è solo faunistica, ma riguarda direttamente la sicurezza sanitaria del settore suinicolo, la tutela degli allevamenti e di produzioni che rappresentano un asset strategico della nostra economia regionale", afferma l’assessore regionale alla Caccia Alessio Mammi (foto). Il valore alla produzione in Emilia-Romagna dei salumi Dop e Igp di carni suine è stimato in circa 1,3 miliardi, di cui oltre 900 milioni riferiti al solo Prosciutto di Parma, con un trend in crescita.