"Allarme ratti a Bazzano, il Comune agisca"

Topi in giro per le strade, sotto gli occhi di residenti, commercianti e persino di qualche turista. No, non è un verso tratto dalla favola del Pifferaio Magico, ma l’emergenza ratti a Bazzano sollevata da Gabriele Ottomaniello, consigliere di Fratelli d’Italia a Valsamoggia.

"Dopo le numerose segnalazioni che ci sono giunte nelle scorse settimane, abbiamo fatto un sopralluogo per le vie del paese. Nostro malgrado, non solo abbiamo riscontrato la presenza di ratti – spiega – ma anche la totale assenza di postazioni contenenti veleno topicida. La presenza di ratti sul territorio non solo offre un’immagine negativa a chi viene in visita qui, ma rappresenta anche un rischio per la salute dei cittadini". Una situazione che ha spinto il consigliere a presentare un’interrogazione, chiedendo all’amministrazione se ci sia ad oggi un progetto che si occupi di "un problema serio come quello della derattizzazione, non solo su Bazzano, ma anche negli altri municipi e in particolare nelle zone più sensibili".

A entrare nel merito è la risposta dell’assessora all’ambiente, Lorena Ghiaroni, che spiega come le postazioni con esche avvelenate visibili in alcune aree del centro siano residui di un precedente appalto e non costituiscano un sistema attualmente in uso. "L’amministrazione ha deciso di superare tale modalità, ormai ritenuta meno efficace e più rischiosa per la sicurezza pubblica, privilegiando un modello operativo basato su interventi mirati e localizzati presso punti strategici individuati tramite mappatura delle aree di maggiore rischio". Nel dettaglio, il servizio opera con esche posizionate direttamente nei luoghi frequentati dalle colonie di muridi come caditoie, fognature, aree verdi comunali e anche zone segnalate dai cittadini.

"Tale approccio – si legge nella risposta – consente di agire in modo più preciso, riducendo il rischio di esposizione di cittadini, degli animali domestici e delle specie non bersaglio". Il trattamento ordinario, viene spiegato dal Comune, prevede circa sei interventi per anno, ad intervalli regolari di 60 giorni su tutto il territorio comunale, con possibilità di intensificazione a frequenze anche settimanali su segnalazione o valutazione dell’Asl. Finora sono stati individuati 630 punti esca georeferenziati distribuiti nei cinque municipi: 123 punti a Bazzano, 107 a Castello di Serravalle, 260 a Crespellano, 96 a Monteveglio e 44 a Savigno. Oltre alla disinfestazione, il servizio prevede controlli periodici di efficacia e verifica dell’attività delle esche e report tecnici inviati all’amministrazione. "Chiederemo una precisa mappatura delle esche e un ulteriore confronto per valutarne l’efficacia – ribadisce Ottomaniello – continuando a mantenere alta l’attenzione su questo tema".

Giorgia De Cupertinis