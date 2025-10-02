Allarme al Rizzoli, il piano della Regione: stop agli interventi per quasi un mese

Bologna, 2 ottobre 2025 – Sospendere tutta l’attività chirurgica programmata del Rizzoli dal 12 dicembre fino al 7 gennaio e fare solo la pura emergenza. Il piano è stato comunicato ieri pomeriggio dal direttore generale, Andrea Rossi, in una riunione convocata ad hoc alla quale hanno presenziato i direttori dei Dipartimenti e tutti i primari delle Unità operative. Un piano chiesto dalla Regione, che sta cercando di gestire il disavanzo economico chiedendo, quindi, una riduzione degli interventi di ortopedia programmata nell’ultima parte dell’anno.

L’obiettivo è arrivare a un risparmio ma, di fatto, si sposta solo il problema in avanti di qualche settimana. E, soprattutto, c’è il serio rischio che si allunghino ulteriormente le liste di attesa dei pazienti in attesa di un intervento ortopedico che, a oggi, sono circa 27mila, con un tempo medio di attesa di 18 mesi.

La conferma del piano di rientro arriva anche dal professor Cesare Faldini, direttore del Dipartimento Patologie Complesse (l’altro è il Dipartimento Patologie Specialistiche, guidato da Davide Maria Donati), presente all’incontro assieme a tutti i direttori delle Unità operative del Rizzoli.

“La Regione intende gestire il disavanzo regionale sanitario con un piano di rientro economico-finanziario con una richiesta di riduzione di produzione del Rizzoli, il cui prezzo è a carico del paziente: meno se ne operano, più si allunga la lista d’attesa che già è lunghissima – dice Faldini –. Ad oggi, c’è il progetto di chiudere l’attività elettiva il 12 dicembre, sospendendo di fatto la convocazione dei pazienti in attesa fino al 7 gennaio, per un istituto con 27.000 pazienti in lista d’attesa. Ricordo che il Rizzoli è l’unico Ircss pubblico ortopedico italiano: così si lascia funzionante solo l’attività di traumatologia, quindi le urgenze, tra l’altro un settore di produzione non in linea con la nostra mission”.

“Personalmente – continua Faldini – ho dichiarato che non sono d’accordo con tale piano, che va contro anche al nostro giuramento di Ippocrate: mi sento in dovere, ho riferito al direttore Rossi, di prendere le distanze da un tale progetto perché non è dalla parte del paziente. Anche lui si è dichiarato dispiaciuto, ma gli è stato chiesto un piano di rientro dalla Regione, lui non può fare altro”.

Faldini fa notare che l’attività elettiva, al Rizzoli, fu sospesa solo in tre occasioni: durante le due Guerre Mondiali e nel periodo del Covid. Ma questa non sarebbe la sola novità negativa comunicata ai medici del Rizzoli ieri. “Hanno chiesto di ridurre anche l’attività che noi facciamo all’esterno dell’Istituto e sempre per cercare di diminuire le liste d’attesa – rende noto Faldini –: da 124 ’sale operatorie’ che vengono effettuate ogni mese su piattaforme esterne che possono essere Villa Chiara, Villa Laura, Villalba, tanto per dirne alcune, dovremo farne solo 96, quindi circa il 30 per cento in meno. Il tutto, naturalmente, a scapito dei pazienti che attendono l’intervento. Anche perché questa richiesta non è legata a un operiodo definito, questo inverno: sarebbe ’fino a nuovo ordine’”.