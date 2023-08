Allarme sicurezza a Bologna: furto in una villetta, altri colpi andati a vuoto

Bologna, 13 agosto 2023 – Allarme topi d’appartamento a Riale, la frazione divisa tra Casalecchio e Zola, dove da una settimana si segnalano episodi di furti o tentati furti ai danni delle abitazioni.

Il più recente in un condominio di via Guicciardini dove un malvivente nella prima serata ha scavalcato la recinzione e tentato di entrare nell’andito di un palazzo dove però è stato visto da un residente che con la sola uscita di casa lo ha messo in fuga. Ed è qui che si segnalano strani episodi di uso di piccoli getti di colla a caldo che dall’asola della serratura si estendono allo stipite della porta di ingresso, così da formare un filo quasi invisibile che, se resta integro, diventerebbe un indicatore dell’assenza di entrata ed uscita del padrone di casa.

Interventi segnalati alle forze dell’ordine che sarebbero però più inclini a definirli piccoli vandalismi o scambio di dispetti tra vicini. A poca distanza pochi giorni fa è andato invece a segno un furto con bottino quantificato del valore di diverse migliaia di euro ai danni di una bifamigliare ‘visitata’ nottetempo dai soliti ignoti che dopo essersi introdotti nel giardino hanno forzato le serrature delle auto parcheggiate all’esterno dove hanno rovistato a caccia di monete e oggetti lasciati sul sedile. Senza però trascurare di ispezionare capanni e garage accessibili dal giardino dal quale sono stati prelevati sega erba, trapani, seghe da legna ed altri attrezzi da bricolage.

Il tutto è stato prelevato, caricato su una carriola reperita sul posto e quindi trasportata a ridosso della recinzione dove verosimilmente con l’aiuto di complici la refurtiva è stata caricata su un mezzo fermo in strada. Dinamica simile a quella descritta per la raffica di furti nei garage di via Martiri piazza della Loggia, a Casalecchio, avvenuti all’inizio della settimana. Fatti che hanno indotto le forze dell’ordine ad infittire i turni delle pattuglie notturne. Come quella della Polizia locale che venerdì sera ha intercettato una auto rubata nei pressi della rotatoria di via Berlinguer alla Meridiana di Casalecchio. A bordo due malviventi che non si sono fermati all’alt, ma che poi per la velocità si sono schiantati a poca distanza. Usciti illesi si sono dati alla fuga a piedi abbandonando il mezzo a bordo del quale sono stati reperiti oggetti da scasso e passamontagna.