Allarme siringhe al nido Patini FdI: "Maggiori controlli e pulizia"

Qualche siringa dentro; cocci di bottiglie, siringhe e immondizia varia fuori: al centro il nido comunale Patini di via Saliceto, accanto al parco della Zucca dove ha una sede anche il Quartiere Navile. A segnalare forte degrado è il consigliere di Quartiere Francesco Nadalini di FdI che bolla la situazione come "inaccettabile sia per la sicurezza e per l’igiene dei bambini del nido (60, ndr) sia per i fruitori del Parco della Zucca. Durante il Consiglio di Quartiere presenteremo un ordine del giorno sia per chiedere maggiori controlli nell’area, frequentata anche da nomadi che sostano con camper in via Saliceto, sia per proporre che gli operatori ecologici puliscano ogni mattina l’area limitrofa al nido prima dell’apertura". Pronta la replica del Comune: "È un problema noto dovuto a una zona buia adiacente un parcheggio dalla quale è capitato che venissero buttate siringhe. Per questo abbiamo messo una rete che evidentemente non sempre evita questo fenomeno. Stiamo quindi monitorando la situazione e nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo per decidere altre misure".