Allarme sul Reno, ponte chiuso all’improvviso per una crepa

Ci sarebbe una crepa alla base della chiusura improvvisa del ponte sul Reno a Molinella, al confine tra il territorio della Bassa bolognese e il ferrarese. La comunicazione, sintetica, è arrivata ieri dalla Città Metropolitana: "Lungo la strada provinciale Sp49 Imperiale, nel territorio del comune di Molinella, a seguito delle attività di ispezione ed esecuzione di verifiche specialistiche sul ponte sul fiume Reno, è stata prevista la chiusura totale al transito del ponte da venerdì 26 gennaio (oggi, ndr) fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità". Stando a quanto riferito dall’ente, proprietario della strada, alla base dell’intervento non ci sarebbe nulla di grave né emergenziale: "Si tratta di una crepa, che era già monitorata e controllata da tempo dai tecnici di Città Metropolitana. Dopo l’ultimo sopralluogo si è deciso di intervenire". I lavori dovrebbero durare circa un mese, ma non ci sono ancora date certe. Quel che è certo è che da oggi il ponte che separa la molinellese San Pietro Capofiume e la ferrarese Santa Maria Codifiume sarà chiuso al traffico.

"Chi dovrà fare quel percorso potrà usare il ponte traghetto che dista solo pochi chilometri da quello oggetto dei lavori – spiega il sindaco Dario Mantovani –. Non dovrebbe causare troppo disagio perché ci sono altre soluzioni per collegarsi a Ferrara da Molinella. Solo chi risiede ad Alberino dovrà fare un giro un pò più lungo". In tema di ponti oggi alle 12 si terrà la riunione che dovrebbe licenziare il progetto definitivo per il Ponte della Motta tra Budrio e Molinella, crollato a maggio.

z. p.