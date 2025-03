Allarme tronchi nel Sillaro: "C’è il rischio di ostruzione"

Armato di pazienza e strumenti di fortuna, alla fine ci ha pensato lui. Ha sgomberato da rami e tronchi i quattro occhi di ponte sotto la ferrovia, approfittando di un fiume Sillaro che dopo le piene delle settimane scorse si era placato e sgonfiato d’acqua.

"Non è la prima volta che lo faccio negli ultimi anni. Per ragioni di salute non dovrei fare sforzi ormai da tempo, ma che faccio, aspetto che mi arrivi l’acqua in casa?", si domanda Otello Montebugnoli residente in via Madonnina, in un tratto di strada che si fa sterrato e scende fino ad arrivare a 50 metri dal Sillaro che, nelle scorse settimane, si è gonfiato con le piogge ogni giorno di più, finendo col tracimare nella proprietà del castellano e arrivando a un passo da casa.

"Succede sempre così, da anni, ed è inevitabile. Il corso dell’acqua è ostruito da tronchi e rami che si ammassano contro le volte del ponte. E poche centinaia di metri più a monte, c’è un altro ponte (quello della via Emilia, ndr), che è nelle stesse condizioni, occluso da rami e tronchi", spiega Montebugnoli che ha realizzato paratie di fortuna.

Dal Comune arriva uno spiraglio di luce. "Abbiamo fatto sopralluoghi e quanto segnalato è tra i punti in cui stiamo valutando la fattibilità di pulizia dell’alveo in sinergia tra amministrazione comunale e vigili del fuoco", è la comunicazione della sindaca Marchetti.

Claudio Bolognesi