Il Comune di San Giovanni in Persiceto mette all’asta gli immobili denominati “Ex Scuole di Amola”, sito in via Bergnana n. 20-21-22, ed “Ex Scuole di Tivoli”, che si trova in via Cassola n. 2-3-3a.

La presentazione delle offerte deve avvenire entro le ore 12 di venerdì 10 febbraio 2023; apertura buste alle ore 10 di mercoledì 15 febbraio.

Per entrambi gli immobili l’asta prevede la presentazione di offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta:

lotto A – “Ex Scuole di Amola” base d’asta 118.000 euro, deposito cauzionale di euro 11.800

lotto B – “Ex Scuole di Tivoli” base d’asta euro 179.000 con deposito cauzionale 17.900 euro.

Per maggiori informazione è possibile contattare il Servizio Patrimonio: tel. 051 6812796 – 051.6812840, [email protected]