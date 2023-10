All’asta velox, moto e una pista da ballo

C’è un palco, due moto, biciclette, una pista da ballo e anche un autovelox nella lista dei beni di proprietà del Comune di Casalecchio messi all’asta attraverso la società patrimoniale Adopera srl. Si tratta di pezzi del patrimonio mobiliare ormai in disuso che verranno venduti con un’asta pubblica online tramite il portale bobid.it. L’avviso, pubblicato da poco sul sito comunale, prevede la possibilità di consultare preventivamente una lista delle numerose tipologie di prodotti per cui si può avanzare offerta compresi automezzi, attrezzature per manutenzione, oggetti di arredo dismesse. "L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo questo patrimonio favorendo anche il riciclo dei beni da parte della collettività", si legge sull’avviso. C’è tempo fino al 30 ottobre.