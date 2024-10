All’Auditorium i dieci anni senza Venturi

Con una celebrazione in programma oggi alle 18 nell’auditorium presso il municipio di Zola si ricordano i dieci anni dalla tragica morte di Giacomo Venturi, ex sindaco del paese e poi vice presidente della Provincia di Bologna morto il 4 ottobre del 2014, a 44 anni, in conseguenza di un fatale incidente stradale accaduto sulla via Risorgimento, a San Pancrazio.

Sul palco del teatro Spazio Binario si succederanno gli interventi di chi ha condiviso con lui un percorso umano, politico ed amministrativo. Sarà il sindaco attuale, Davide Dall’Omo, a introdurre gli interventi di Stefano Bonaccini, Andrea De Maria, Matteo Lepore, Vasco Errani, Simone Gamberini, Mauro Sirani e della sua segretaria, Mafalda Zanni. A condurre l’assessora Lidia Rosa Pischedda. Lo spazio nel quale si svolge la celebrazione è quello ricavato dalla prima ristrutturazione del municipio inserito in un progetto di riqualificazione dell’area urbana del capoluogo di Zola. E sarà quindi l’occasione di percorrere i nove anni alla guida della cittadina natale e i dieci anni di lavoro a Palazzo Malvezzi, dove Venturi si occupò di urbanistica e pianificazione territoriale a partire dai principali nodi infrastrutturali del territorio bolognese: dal Passante nord alla nuova Porrettana, dal nodo di Rastignano alla nuova Bazzanese fino al sistema ferroviario metropolitano. Per tanti cittadini anche l’occasione per rivivere una stagione politico-amministrativa, ad iniziare la sua esperienza da segretario del Pds e da semplice consigliere, fino alla prima elezione a sindaco nel 1995.