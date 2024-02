Alle origini dell’Imperium di Roma

Un affresco di quasi mille anni di storia – dagli esordi di Roma fino al Cristianesimo –inseguendo un termine e come questo si trasforma, proprio come si trasformano gli uomini. A tracciarlo è il professore emerito dell’Alma Mater Giovanni Brizzi, nell’ultimo saggio Imperium. Il potere a Roma (Laterza), che viene presentato oggi alle 17.30 allo Stabat Mater dell’Archiginnasio con Carlo Galli. Il termine imperium "ha tanti significati – avverte lo storico – io ho scelto quello più ‘metafisico’. Non tanto l’imperium come Stato romano nelle sue conquiste, né come potere fino a se stesso".

Professore, lei definisce il termine imperium come esclusivo della lingua latina.

"All’inizio è la pregnanza che lo Stato romano attribuisce a chi lo rappresenta. In un primo momento difronte agli dei. E poi difronte al popolo romano e al senato, e a tutti quei valori rispetto i quali i romani si sentono impegnati. Uno per tutti, la fides, che diventerà la base del loro diritto e che ancora è alla base del diritto internazionale. Non ci può essere imperium se non c’è fides: i romani si riconoscono nel rispetto di certe regole".

Che viaggio fa questo concetto in seguito?

"Prima lo si definisce come forma più alta di potere: solo alcune magistrature lo possiedono, console, pretore e, eccezionalmente, il dittatore. Sono coloro che interferiscono con la guerra, settore in cui è più necessario il rispetto delle regole. A un certo momento però nasce qualcosa di diverso: l’ambizione di qualcuno a issarsi al di sopra degli altri e gradualmente il rapporto con il potere si rovescia".

Quando avviene?

"Il primo che propone se stesso come imperator perché ha vinto il nemico per definizione, Annibale, è Scipione l’Africano. Qui comincia la progressiva deriva verso quello che sarà il potere di un uomo solo. Si arriverà così a Cesare e poi ad Augusto: a un certo punto l’impero è una realtà che ha una misura diversa: non si diventa più imperator perché lo si è meritato con le vittorie, ma perché è il rapporto con gli dei che garantisce la vittoria. Il potere non sale più dal basso, ma viene calato dall’alto per volontà degli dei. Queste due forme lottano fra loro fino al Cristianesimo e alla vittoria del secondo modello".

Nel suo testo si fa riferimento anche a San Paolo.

"È colui che nella Lettera ai Romani fissa il modello del potere assoluto. Il potere per definizione lo riconosce nell’impero: il modello successivo diventa quello della Chiesa, che si avvia verso quella strada. Ma è qualcosa che si trova anche adesso: se prendiamo la sterlina inglese il sovrano ancora oggi è in Dei gratia. Il potere divino si incarna nel potere terreno".

Il termine Impero oggi non è mai neutro, ma connotato sempre negativamente.

"Quando parliamo pensiamo all’impero cattivo di Guerre Stellari, ma non è così alle origini di Roma. Si dice che imperialismo derivi da impero, io sono convinto del contrario: è il nostro concetto di impero che viene dalla deviazione di Imperialismo del diciannovesimo secolo. I grandi imperi europei hanno creato un’immagine deformata e malvagia del concetto di Impero. Alle origini di Roma il concetto di imperium è etico e ce l’ha chi rappresenta delle regole, il diritto. Io ho percorso tutta la strada seguita da questo concetto occidentale fino a quando si confronta con un modello orientale in cui il potere viene da Dio: lì la struttura del mondo romano si stravolge".

L’Impero non fa una bella fine.

"Quello d’Occidente crolla per una ragione: si parla di invasioni barbariche, peste, questioni economiche… ma sono cause o effetti?".

Nel libro lei avanza un’ipotesi.

"Nel momento in cui viene tolta di mezzo la libertas – la possibilità di esprimersi fino ai livelli più alti– sparisce il civis, il cittadino, che torna di moda solo con la Rivoluzione francese. E se si toglie il civis, si tolgono il potere del cittadino e la responsabilità, due valori che vanno assieme. E quindi abbiamo il suddito".

Per curiosità: quando legge un giornale oggi che riflessi trova?

"Quando leggo un giornale trovo che alcuni modelli si specchiano. Se prendiamo la cosiddetta Terza Roma – fu Ivan il Terribile a parlare così della Russia –, la ritrovo nel patriarca Kirill che sostiene le idee di Putin: una delle cose che mi vengono in mente. Ecco un modello medievale, antichissimo, ma che non è quello della Roma delle origini in cui per avere l’imperium devo essere responsabile verso dei concittadini che alla fine dell’anno di carica mi chiederanno conto delle azioni".