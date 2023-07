Alle radici del rap italiano Colle der fomento e Inoki

"Colle der fomento con il rap Suona più forte delle bombe". Agli appassionati del genere basterà l’incipit di uno dei grandi classici del rap italiano per riconoscere i mostri sacri che, domani sera, saliranno sul palco del ‘BOnsai Garden’. Al parco dell’ex Caserme Rosse (dalle 20.30), Simone Eleuteri - passato alle cronache con lo pseudonimo di Danno - e Massimiliano Piluzzi - meglio noto come Masito -, insieme a DJ Baro, continuano a portare la storia dell’hip hop italiano in giro per l’Italia: la crew approda sotto le Torri nell’ambito del ‘Kanapa Music Festival’, rassegna satellite del BOnsai dalle 18 di ieri e fino alle 24 di domani sera.

Ad aprire ai Colle der fomento (foto) ci sarà un altro pilastro tutto nostrano: Inoki. Una ‘connection’ che parte dalla Capitale, che i Colle hanno innalzato a manifesto con pezzi come Il cielo su Roma, e arriva fino al cuore dell’Emilia, par raccontare la genesi del rap italiano e la sua evoluzione. Anima e ghiaccio, disco dei Colle datato 2007, è diventato un vero e proprio culto per i fan: nel 2018, dopo ben 11 anni di distanza, è invece uscito Adversus (presentato a suo tempo a Bologna), album di quattordici brani, quintessenza dei Colle der fomento che, nel proprio progetto, hanno coinvolto anche altri artisti e campionato musica suonata dal vivo, come quella di Roy Paci in Polvere. Ad aprire lo show, come detto, Fabiano Ballarin detto Inoki, un nome che da queste parti non necessita di presentazioni. Stasera alle Caserme Rosse ci sono invece gli Overkast, giovane crew techno bolognese, mentre con la serata di domani arriva al termine la rassegna del BOnsai che, per un’altra estate, ha animato le calde serate in via di Corticella. Info: https:www.bonsaibologna.com.

Francesco Moroni