Alle radici del rock con Faust e Diaframma

Tre giorni che diventano un appassionante viaggio nel suono, quelli che attendono il Locomotiv Club di via Serlio 25/2, da stasera fino a sabato. Sono in programma i Faust, i Diaframma, Emma Nolde, tre linguaggio musicali molto diversi tra loro, non solo nel contenuto e nelle geografie, ma anche nelle generazioni. Si inizia oggi con un concerto di un gruppo che ha asegnato la storia del rock di ricerca, che si nutriva delle allora rudimentali innovazioni tecnologiche. Era la fine degli anni ’60, la psichedelica, dopo aver travolto San Francisco e Londra, dilagava in Europa, in Germania, in particolare, dove si sviluppò una forte sensibilità per i primi strumenti elettronici, i sintetizzatori e nacque una scena, che in seguito venne chiamata Kraut Rock che ebbe come protagonista principale la formazione che salirà questa sera sul palco del locale bolognese, i Faust. Adesso della formazione originale rimane Zappi Diermaier, che ripropone i ritmi metallici, urbani, ossessivi, attraversati da un continuo utilizzo del rumore. Con lui talenti, provenienti da gruppi come gli Einsturzende Neubauten e i Pan Sonic. Nessuna concessione alla nostalgia, nel loro spettacolo, ma una prospettiva che ci fa comprendere, oltre 50 anni dopo, come il rock fosse il territorio perfetto per sperimentare. Una dimensione fluida, dove persino gli accenni al misticismo, così in voga nel pop dei loro esordi, assume aspetti inquieti. Dall’inventore della musica ambient inglese Brian Eno ai Kraftwerk, i padri della moderna techno, sono tantissimi gli artisti che devono alla creatività dei Faust i momenti più significativi della loro carriera. Il concerto sarà l’occasione per ripercorrere una storia iniziata nel 1971 con l’omonimo album d’esordio e proseguita sino al lavoro, più recente, Blickwinkel, mosso dalle stesse tensioni verso la scoperta di mondi sonori sempre diversi.

La programmazione del Locomotiv prosegue domani con l’arrivo dei Diaframma, altra realtà ‘storica’, protagonisti assoluti di quella che è stata la scena della ‘new wave’ fiorentina dei primi anni ’80, che ha generato, tra gli altri i Litfiba. L’occasione del loro nuovo tour sono i 40 anni dall’uscita di Siberia, era il 1984, sicuramente il loro lavoro più rappresentativo. Guidati, allora come adesso, dal cantante Federico Fiumani, eseguiranno dal vivo interamente il disco che mantiene tutta la freschezza che esprimeva in quel periodo, quando la città fiorentina condivideva con Bologna il titolo di capitale di rock italiano. Siberia è una raccolta di canzoni romantiche e malinconiche, che hanno il sapore di albe vivide, di passeggiate solitarie, di sentimenti inespressi e nascosti in diario esistenziale e poetico. Tutto appare oggi, a distanza di qualche decennio, intatto, profondo e inquieto come allora. Chiude la tre giorni, sabato 14, il concerto di Emma Nolde, giovane talento della canzone d’autore, con la presentazione dell’ultimo disco, Nuovospaziotempo.

Pierfrancesco Pacoda