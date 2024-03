Alle Scuderie. Parella, Biaggi e Fumettibrutti

Oggi alle 18, alla Scuderia di piazza Verdi 2, prosegue la rassegna

’Leggere insegna a leggere: Contro la violenza di genere’ con

’Donne manifeste’. Protagoniste Giada Biaggi, in libreria con ’Comunismo a Times Square’, Fumettibrutti, fumettista e autrice e Valeria Parrella, da poco in libreria con ’Piccoli miracoli e altri tradimenti’, moderate da Valentina Farinaccio, che dialogheranno e si interrogheranno su come le donne sono riuscite a imporre la propria identità attraverso piccole e grandi conquiste.