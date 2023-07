Alle Sette chiese il ricordo di Flavia Franzoni La moglie di Prodi scomparsa un mese fa

Si è celebrata ieri, nella basilica di Santo Stefano, la messa in suffragio per la professoressa Flavia Franzoni. Cade oggi il trigesimo della morte della moglie di Romano Prodi (nella foto, ieri in Santo Stefano), scomparsa il 13 giugno, per un malore improvviso, durante un cammino francescano nella zona di Gubbio. Le Sette chiese affacciano su piazza Santo Sfefano – luogo amato dai Prodi, dove spesso erano visti passeggiare, mano nella mano – si trovano a due passi dall’abitazione dell’ex premier.