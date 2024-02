Alle Terme in bus, ecco il ’pass’ per 15 giorni

Un pass valido 15 giorni per viaggiare col bus da casa alle Terme, andata e ritorno. E’ questo il contenuto della convenzione stipulata dal Coter, il Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna che ha sede a Castel San Pietro, con la società di trasporto pubblico Tper, con la collaborazione dell’assessorato al Turismo della Regione Emilia Romagna. L’accordo, ha sottolineato Lino Giglioli, presidente del Consorzio Coter, "è importante per il sistema termale della Città Metropolitana di Bologna che comprende le Terme del Gruppo Monti, le Terme di Castel San Pietro, Terme di Porretta e le Terme dell’Agriturismo. L’accordo, poi, si estende anche alla provincia di Ferrara con le Terme Oasis di Comacchio".

Con il ’Terme Pass’, che avrà la validità di 15 giorni dalla convalida e che sarà acquistabile direttamente presso lo stabilimento termale, si avrà diritto a compiere tutti gli spostamenti casa-terme necessari.

Il titolo sarà riservato ai clienti delle terme ed è legato a prestazioni (cure termali o comunque prestazioni effettuate presso i centri termali) che generalmente prevedono dei cicli di 15 giorni. Il costo sarà di 25 euro, e il titolo sarà nominativo e non cedibile, ma per i minori di 12 anni ci sarà la possibilità di acquisto del pass anche da parte di un accompagnatore.

Costi dei trasferimenti molto più contenuti, dunque, per chi sceglie di curarsi alle terme, ma anche un evidente beneficio in chiave ecologica.

"E’ un progetto molto significativo, sia per la risposta che fornirà ai tanti utilizzatori del circuito termale, sia per la sua valenza simbolica – sottolinea infatti Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di Tper -.

Il trasporto pubblico locale nei nostri territori da tempo non è solo uno strumento di collegamento casa-lavoro o casa-scuola, ma è parte della vita quotidiana per qualunque esigenza di mobilità. Ora questa collaborazione con il mondo delle terme accompagna e accoglie un’istanza degli utenti dando risposte di sistema".

E se il presidente di Coter Giglioli aggiunge come l’obiettivo della convenzione sia quello di "rendere più facile e sostenibile l’accesso alle terme che in questa Regione rappresentano non solo un importante presidio di salute, ma anche di offrire un’opportunità di sviluppo e di rilancio per interi territori visto che i sistemi di trasporto pubblico e di accessibilità sono fattori determinanti per contribuire alla crescita rispettando l’ambiente e migliorando i servizi alle persone", l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini benedice l’accordo sottolineando "l’impegno della Regione che continua ad lavorare nella direzione di una crescita del turismo sostenibile e consapevole e per una maggiore qualità della vita di tutti i cittadini dell’Emilia-Romagna.

Siamo convinti che il turismo ‘lento’ e legato al benessere delle persone sarà sempre più un ambito su cui investire per aumentare l’attrattività dei nostri territori".