Alleanza virtuosa tra scuola e istituzioni per affrontare il disagio adolescenziale

"Serve un’alleanza virtuosa fra scuola, famiglie, istituzioni pubbliche, private e terzo settore per gli adolescenti". È questa la sintesi del convegno ‘Adolescenza in equilibrio. Educazione, psicologia e società a confronto’, promosso dal binomio composto da Fondazione del Monte e Fondazione Carisbo, ieri all’istituto Belluzzi-Fioravanti. Un evento congiunto tra i due enti per discutere di un tema prioritario come il disagio adolescenziale, partendo dai recenti casi di criminalità giovanile, ad esempio l’uccisione del sedicenne Fallou Sall, studente proprio del Belluzzi. Sempre più, oggi, le lame vengono usate dai nostri ragazzi per punire, ed essere adolescenti nel contesto sociale attuale è più difficile rispetto al passato. Per questo, l’inedita collaborazione tra i presidenti dei due enti del territorio, serve per trovare una sinergia comune sul tema.

"Abbiamo bisogno di una coalizione fra la comunità scolastica e le diverse realtà del tessuto sociale in cui è inserita, per dare ai nostri giovani il terreno adatto per apprendere, sperimentare e sviluppare capacità, talenti e aspirazioni", ricorda Pierluigi Stefanini, presidente Fondazione del Monte. Per questo, "investire nei percorsi educativi delle giovani generazioni significa investire nel progresso e nella qualità della vita della collettività – dice Patrizia Pasini, presidente Fondazione Carisbo –. Ogni giovane merita di vivere la scuola come un luogo dove costruire il proprio futuro".

Il primo panel, ‘Adolescenza in equilibrio’, è aperto da Patrizio Bianchi, chairholder della Cattedra Unesco Education, Growth and Equality: "La nostra società, purtroppo, sempre più coltiva la cultura della violenza. Dunque, insegnando la dolcezza dello stare insieme, la scuola deve ripristinare i nostri valori ed educare i ragazzi a porsi delle domande", interviene. È presente anche il questore Antonio Sbordone: "Sono due, solo quest’anno, gli omicidi che hanno coinvolto i minori in città. E allora, occorre fare squadra, divulgando nei nostri giovani il rispetto delle regole". Ha parlato in seguito don Davide Baraldi, vicario episcopale per la Formazione Cristiana: "Costruire un’armonia e un equilibrio per gli adolescenti". Spazio, infine, ai successivi due convegni dell’evento: ‘Aspetti psicologici e sociali del benessere adolescenziale’, che ha visto salire sul palco diversi docenti dell’Università di Bologna e l’incontro sulle politiche locali in tema di sicurezza e prevenzione.