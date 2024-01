Allen Jones trasforma i corpi

La Galleria d’Arte Maggiore, in occasione di Art City, propone una personale dedicata ad Allen Jones, artista quasi novantenne, rappresentante della Pop Art britannica. Quello tra la galleria e l’artista è un rapporto che si rinnova, poiché già nel 1999 Jones espose in via D’Azeglio 15 alcune opere inedite e nel 2022 presentò un sunto della sua produzione dal 1966 fino a quel momento. L’appuntamento da segnare in agenda è domani (orari di galleria) per l’apertura di Allen Jones. Forever Icons, un’altra personale dedicata al maestro inglese che raccoglie 13 opere tra pittura, scultura e fotografia risalenti a vari periodi.

Il fil rouge della mostra è la figura femminile dipinta spesso, sia attribuendo autonomia e tridimensionalità rispetto alla tela su cui nasce, sia smaterializzandola nel colore della tela per consentirle di acquisire nuova forma. La donna è libera da qualsiasi stereotipo fisico e capace di assumere qualsiasi aspetto nella mente e nell’immaginazione di chi la osserva, come nelle opere in mostra Ovation (2010), Backdrop (2016/17) e Changing Room (2016); queste ultime fanno da eco al loro contraltare maschile nelle sculture Man loosing his head and hat (1988) e Untitled (Man) dell’89. Tuttavia, il fulcro della personale di Jones è rappresentato dall’iconico scatto fotografico che immortala Kate Moss trasformata in scultura e che nel 2014 è stata adottata anche come immagine guida per l’antologica alla Royal Academy di Londra. È l’artista stesso a spiegarne la genesi: "Nel 2013 sono stato invitato a fare della modella Kate Moss un’opera d’arte perché venisse inclusa in una mostra dedicata a lei da Christie’s a Londra. Mi ricordai della scultura-corpo e il risultato fu l’opera realizzata in una piccolissima edizione". E proprio in mostra è possibile vedere l’ultimo esemplare di questa edizione che racconta di donne oggetto che esistono solo nella mente di chi le vorrebbe tali.

Manuela Valentini