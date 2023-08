Allenare e capire gli adolescenti a Crevalcore: 3 incontri per gli sportivi

Fino al prossimo 3 settembre è possibile iscriversi ai corsi di formazione per allenatori sportivi. Lo segnala il Comune di Crevalcore: l’iniziativa si chiama ‘Scende in campo l’educatore’ ed è composta da tre incontri completamente gratuiti rivolti ad allenatori sportivi. L’obiettivo del percorso è quello di aumentare conoscenze e consapevolezza educativa per coloro che operano con preadolescenti e adolescenti in ambito sportivo. Gli incontri, dalle 19 alle 21, si svolgeranno in presenza nel comune di Persiceto nelle sedi di due società sportive, A. C. Persicetana il 13 settembre e Ritmo danza dance sport center il 20 settembre e nel Centro per le famiglie Casa Isora il 27 settembre. Il corso è realizzato grazie ai progetti dei Piani di zona della Pianura ovest e dai professionisti dell’associazione Bangherang.