Allerta arancione a San Lazzaro di Savena: criticità idraulica e idrogeologica per piogge incessanti

Giornate di piogge incessanti e neve, oggi sarà ancora allerta arancione e si teme per il livello dei fiumi. I disagi registrati finora si concentrano in particolare in Appennino (con traffico in tilt in alcuni tratti e black-out in serie) e a San Lazzaro di Savena, mentre al momento l’area della città tiene duro: resistono il Ravone, il Reno e i torrenti collinari, che invece nel passato recente si erano resi protagonisti di allagamenti e criticità.

A San Lazzaro, domenica sera, era scattata anche l’ordinanza di evacuazione per i piani terra e i seminterrati, con allagamenti di alcuni garage al Farneto e di una rimessa in via del Seminario. Ordinanza che, ieri pomeriggio, è cessata. Resta però, appunto, l’allerta arancione per la giornata di oggi. Le piogge attese per le prossime ore potrebbero tornare a innalzare i livelli dei fiumi. "Pochi disagi ma l’attenzione resta alta", le parole del sindaco di San Lazzaro, Marilena Pillati.

Anche se l’ordinanza di evacuazione dei piani bassi e di quelli interrati emanata nella tarda serata di domenica ha cessato la sua validità, continua infatti l’allerta meteo a San Lazzaro. C’erano timori per la notte appena trascorsa e ce ne sono per oggi: il servizio meteorologico di Arpae ha emesso un’allerta arancione per criticità idraulica e una gialla per criticità idrogeologica: previste nuove precipitazioni che potrebbero generare un ulteriore incremento dei livelli dei fiumi che attraversano la città.

Per questo l’amministrazione comunale invita i cittadini "a prestare la massima attenzione, evitando di sostare lungo i corsi d’acqua e a tenersi aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo consultando i canali istituzionali del Comune". Nonostante domenica sera "la situazione dei nostri corsi d’acqua fosse molto preoccupante, tanto da costringerci a emanare un’ordinanza per l’evacuazione dei piani bassi di alcune zone della città per mettere subito in sicurezza le persone, per fortuna oggi (ieri, ndr) non si sono registrati particolari disagi – così Pillati –. La nostra attenzione però resta alta e continueremo a tenere monitorato l’evolversi della situazione anche alla luce delle nuove precipitazioni previste".

In caso di necessità contattare il 112 o il Comando della polizia locale di San Lazzaro. A Monghidoro, in seguito alle nevicate, ci sono stati problemi di elettricità in via Madonna dei Boschi e via Casale (si tratta di due rotture distinte, in atto gli interventi di ripristino), via Ca’ Nova Michela e disalimentazioni conseguenti nell’area circostante: la rottura è stata individuata e ieri si stava intervenendo; via Ca’ dei Briscandoli e via Villa di Mezzo: rottura individuata ma localizzata in zona impervia, ieri stavano inviando generatore di corrente da installare per rialimentare le utenze.

A Loiano, invece, a seguito della neve caduta ieri, sono caduti diversi alberi sulle strade. Durante la notte, diverse squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono state al lavoro per liberarle, garantendo il transito ai mezzi di soccorso. Interruzioni anche in via Napoleonica, via Anconella, via Gragnano, via Pozzi, via dei Brilli. Problemi in via del Boschetto, via Boscaraccio, via Scanello e in strade secondarie con rami che rischiavano di cadere sui cavi elettrici. Anche via Roma è stata interessata dal crollo di un grosso albero.

Queste situazioni critiche hanno prodotto, in diversi punti, rotture di cavi elettrici su cui i tecnici Enel sono all’opera per provvedere al ripristino della corrente nel più breve tempo possibile. "Purtroppo la grande quantità di situazioni critiche ha comportato un rallentamento delle operazioni di pulizia della strada ostacolate anche dalle auto rimaste bloccate in mezzo che in alcuni casi hanno comportato la formazione di lunghe file che hanno ostacolato l’arrivo dei mezzi di soccorso. Anche alle scuole medie stamattina ci sono stati dei problemi per l’accesso dei quali ci scusiamo con i ragazzi e i loro genitori", situazione poi risolta.