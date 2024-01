Allerta arancione per la pioggia battente, osservati speciali i fiumi della Bassa

Previsto ancora maltempo anche nelle zone pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso: è stata diramata ieri un’allerta arancione per il rischio di frane e possibili ruscellamenti in seguito alle piogge e ai rovesci che dalla mattinata di ieri hanno investito tutta la provincia bolognese.

Il bollino di allerta, della protezione civile e dell’agenzia regionale per l’ambiente, riguarda tutta la giornata di oggi, per le precipitazioni intense. Le zone interessate sono in particolare l’Appennino e la pianura bolognese. Sono previste anche nevicate di debole o moderata intensità più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale. Venti di burrasca moderata e raffiche superiori sulla fascia appenninica. L’allerta arancione, oltre che per criticità idrogeologica, è per criticità idraulica, per potenziali "innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini".