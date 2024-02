Allerta arancione per maltempo

Continua il maltempo in tutta la regione e per oggi la protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per criticità idrogeologica sull’Appennino emiliano. Per la giornata, recita l’allerta di 24 ore per domani, "sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell’intero evento". Le nevicate sono previste solo a quote molto alte, sopra i 1.500-1.700 metri. "Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2 su tutti i corsi d’acqua del settore centro-occidentale". In provincia di Bologna l’allerta arancione per criticità idrogeologica riguarda i comuni del crinale appenninico mentre per il resto del territorio l’allerta è di colore giallo.