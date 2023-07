Allerta Corte dei conti "Fiera, preoccupa il ’rosso’"

La situazione finanziaria di Bologna Fiere, "tutt’altro che florida", preoccupa la Corte dei conti, che lancia un avvertimento alla Regione: "No al soccorso finanziario e alla logica del salvataggio ’a tutti i costi’ di organismi a partecipazione pubblica in condizioni di precarietà economico-finanziaria, di dissesto o di perdita strutturale". Lo dice il procuratore regionale facente funzioni Alberto Mingarelli, durante la requisitoria al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per il 2022 presentato ieri in Prefettura alla presenza anche del presidente della sezione regionale di controllo Marcovalerio Pozzato e dell’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano.

Mingarelli mette perciò in guardia su Bologna Fiere, sottolineando che nonostante la Regione abbia "espresso un forte convincimento nella ripresa del settore dopo l’emergenza pandemica, che ha avuto riflessi negativi sui bilanci, cui si aggiungono in termini altrettanti sfavorevoli i costi energetici in forte risalita a causa del conflitto bellico in atto", ebbene "Bologna Fiere spa, che risultava in utile prima della pandemia, ha registrato nel 2022 una perdita decisamente più consistente rispetto a quella del 2021", anno in cui "gli effetti della pandemia erano più incisivi".

Insomma, "indici chiari di una situazione finanziaria preoccupante", avverte Mingarelli, "che deve spingere la Regione a un attento e costante monitoraggio" per potere "esercitare prontamente ogni azione a tutela della propria partecipazione" in modo da evitare che le perdite della partecipata si riflettano sul suo bilancio. Infine, il procuratore della Corte dei conti ribadisce il "divieto di soccorso finanziario, respingendo la logica del salvataggio a tutti i costi".

Per il resto, l’Emilia-Romagna è ’promossa’ sul bilancio 2022, chiuso con un saldo di competenza positivo di 107 milioni di euro, mentre l’indebitamento (439 milioni di euro) si conferma in flessione, con uno dei livelli di debito pro-capite più basso tra le Regioni italiane.

Unica ombra, i rischi per i conti della sanità: dopo il disavanzo colmato in extremis allo scorso esercizio, il procuratore Mingarelli segnala infatti i "timori rispetto alla capacità di tenuta dell’equilibrio economico-finanziario del servizio e ritiene imprescindibile una riprogrammazione dei costi per garantirne la sostenibilità". Ma l’assessore Calvano annuncia "azioni per garantire l’efficacia" del sistema.

f. o.