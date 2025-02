Allerta meteo per il weekend. Festa del cioccolato rinviata

Rinviata di due settimane la Festa del cioccolato a Casalecchio. Il giorno dopo l’annuncio ufficiale, visti i cambiamenti del quadro meteorologico previsto per il weekend gli organizzatori di Cioccola-ti-amo hanno deciso il rinvio al 15 e al 16 marzo. "Le previsioni per sabato e domenica sono cambiate repentinamente in peggio e siamo costretti al rinvio" hanno spiegato ieri gli organizzatori di Eventi e dell’associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO. L’edizione numero quindici si volgerà quindi più avanti secondo un programma confermato che vede in piazza gli stand dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, tanti laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli, la ‘cioccola-ti-amo walk’, passeggiata per tutti organizzata dal Gruppo Nordic walking della PolMasi, ma anche una mostra della collezione storica Quadri e Venturi che intreccia arte, storia e cioccolato con oggetti, illustrazioni, libri. E soprattutto la gara tra cioccolatieri per la migliore pralina al cioccolato al latte, oltre al concorso aperto ai cittadini.