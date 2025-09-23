Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaAllerta meteo, zona Ravone. I residenti: "Niente lavori. Così viviamo in un incubo"
23 set 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Allerta meteo, zona Ravone. I residenti: "Niente lavori. Così viviamo in un incubo"

Allerta meteo, zona Ravone. I residenti: "Niente lavori. Così viviamo in un incubo"

Gli abitanti colpiti dall’ultima alluvione: "Abbiamo paura che accada di nuovo". Comune e Regione devono dare la cauzione: attesa per la decisione dei giudici.

L’alluvione di ottobre ha causato molti danni alle abitazioni nei pressi del Ravone

L’alluvione di ottobre ha causato molti danni alle abitazioni nei pressi del Ravone

Per approfondire:

Allerta meteo e piogge in arrivo, torna l’incubo per i residenti colpiti dall’alluvione in città. A lanciare l’allarme sono i cittadini che abitano in via del Genio, via di Ravone e via Zoccoli, che denunciano: "Le istituzioni ci lasciano soli tra alluvioni e tribunali". Il loro è un grido d’aiuto – il timore è che possa verificarsi un nuovo disastro – ma è anche un pressing su Regione e Comune. Il ’primo round’ della battaglia, infatti, se lo sono aggiudicato gli alluvionati: gli enti dovranno versare 3 milioni e 600mila euro. Il giudice Paolo Siracusano a luglio ha accolto il ricorso di danno temuto (in altre parole, per i danni che verranno), presentato dai 20 cittadini delle tre vie coinvolte tramite l’avvocato Adriano Travaglia e supportati dal Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico. "Un passo importante, accolto come una speranza – spiega Travaglia –. Ma la reazione delle istituzioni è stata opposta a quella attesa: invece di adempiere all’ordine giudiziario, hanno presentato reclamo, sostenendo di non avere competenza. Un paradosso che non sfugge ai cittadini. Perché, allo stesso tempo, Regione e Comune hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la messa in sicurezza del Ravone e avviato alcuni lavori". Segno "evidente – sottolineano i residenti – di una responsabilità che non può essere negata". Il 17 settembre si è svolta l’udienza sul reclamo. "Ora la comunità attende con ansia la decisione (entro fine mese, il Collegio dei giudici è presieduto da Marco d’Orazi) ndr), affidandosi alla speranza che i diritti fondamentali, all’incolumità e alla casa, vengano finalmente tutelati", dice l’avvocato. Con l’autunno, "cresce la tensione – le parole di Travaglia –. Per chi abita lì, l’arrivo delle piogge significa tornare a convivere con la paura. Negli ultimi 12 anni il piccolo corso d’acqua è esondato ben otto volte, sempre a ottobre o maggio. Un incubo che i cittadini conoscono fin troppo bene".

Tra loro c’è Marta Vecchi, che vive all’incrocio tra via di Ravone e via del Genio, del Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico. A ottobre la sua casa è stata invasa dall’acqua per la quarta volta: "Siamo stanchi – racconta –. Viviamo nel timore di svegliarci immersi nell’acqua di fogna. Ogni allerta meteo diventa un incubo ricorrente".

Nel frattempo, però, resta la paura quotidiana. "Fa specie pensare – commenta la residente Roberta Beccari – che le istituzioni, invece di proteggere i cittadini, si oppongano in tutti i modi, procrastinando interventi urgenti e aggravando i danni. Così, oltre alle alluvioni, siamo costretti anche a resistere in tribunale". Con l’arrivo del maltempo, "il Ravone si conferma un sorvegliato speciale. Ma per i suoi abitanti – fa notare il legale – non è più solo un problema idrogeologico: è diventato il simbolo di una sfiducia crescente verso chi dovrebbe garantire sicurezza e invece, almeno per ora, sembra voltarsi dall’altra parte".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Alluvione