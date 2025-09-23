Allerta meteo, zona Ravone. I residenti: "Niente lavori. Così viviamo in un incubo"

Allerta meteo e piogge in arrivo, torna l’incubo per i residenti colpiti dall’alluvione in città. A lanciare l’allarme sono i cittadini che abitano in via del Genio, via di Ravone e via Zoccoli, che denunciano: "Le istituzioni ci lasciano soli tra alluvioni e tribunali". Il loro è un grido d’aiuto – il timore è che possa verificarsi un nuovo disastro – ma è anche un pressing su Regione e Comune. Il ’primo round’ della battaglia, infatti, se lo sono aggiudicato gli alluvionati: gli enti dovranno versare 3 milioni e 600mila euro. Il giudice Paolo Siracusano a luglio ha accolto il ricorso di danno temuto (in altre parole, per i danni che verranno), presentato dai 20 cittadini delle tre vie coinvolte tramite l’avvocato Adriano Travaglia e supportati dal Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico. "Un passo importante, accolto come una speranza – spiega Travaglia –. Ma la reazione delle istituzioni è stata opposta a quella attesa: invece di adempiere all’ordine giudiziario, hanno presentato reclamo, sostenendo di non avere competenza. Un paradosso che non sfugge ai cittadini. Perché, allo stesso tempo, Regione e Comune hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la messa in sicurezza del Ravone e avviato alcuni lavori". Segno "evidente – sottolineano i residenti – di una responsabilità che non può essere negata". Il 17 settembre si è svolta l’udienza sul reclamo. "Ora la comunità attende con ansia la decisione (entro fine mese, il Collegio dei giudici è presieduto da Marco d’Orazi) ndr), affidandosi alla speranza che i diritti fondamentali, all’incolumità e alla casa, vengano finalmente tutelati", dice l’avvocato. Con l’autunno, "cresce la tensione – le parole di Travaglia –. Per chi abita lì, l’arrivo delle piogge significa tornare a convivere con la paura. Negli ultimi 12 anni il piccolo corso d’acqua è esondato ben otto volte, sempre a ottobre o maggio. Un incubo che i cittadini conoscono fin troppo bene".

Tra loro c’è Marta Vecchi, che vive all’incrocio tra via di Ravone e via del Genio, del Comitato per la tutela dal dissesto idrogeologico. A ottobre la sua casa è stata invasa dall’acqua per la quarta volta: "Siamo stanchi – racconta –. Viviamo nel timore di svegliarci immersi nell’acqua di fogna. Ogni allerta meteo diventa un incubo ricorrente".

Nel frattempo, però, resta la paura quotidiana. "Fa specie pensare – commenta la residente Roberta Beccari – che le istituzioni, invece di proteggere i cittadini, si oppongano in tutti i modi, procrastinando interventi urgenti e aggravando i danni. Così, oltre alle alluvioni, siamo costretti anche a resistere in tribunale". Con l’arrivo del maltempo, "il Ravone si conferma un sorvegliato speciale. Ma per i suoi abitanti – fa notare il legale – non è più solo un problema idrogeologico: è diventato il simbolo di una sfiducia crescente verso chi dovrebbe garantire sicurezza e invece, almeno per ora, sembra voltarsi dall’altra parte".