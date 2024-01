Allerta pioggia e vento. Torna la neve in quota

Allerta gialla per piogge diffuse con accumuli localmente elevati sulle aree appenniniche per oggi. Lo annunciano Arpae e Protezione civile regionale che parlano della possibilità di localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Nei tratti vallivi dei bacini del settore occidentale della regione si prevede la propagazione delle piene con livelli idrometrici attorno alla soglia 1. Sono escluse dall’allerta gialla le pianure. In montagna tornerà anche la tanto attesa neve, con una quota di innevamento in progressiva diminuzione.