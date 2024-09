Allestimenti, Henoto protagonista. Grandi eventi da Parigi alla Laguna

Dalle Olimpiadi di Parigi alla Biennale di Venezia, per Henoto, la società di BolognaFiere che si occupa di allestimenti ed eventi, è stata un’estate sotto i riflettori. L’azienda è stata impegnata nella capitale francese a Casa Italia, per poi trasferirsi in Laguna per curare una serie di interventi negli spazi diffusi della Biennale Cinema: dal Lazzaretto all’Hotel Excelsior (il cui bar e alcune zone comuni sono state arredate e decorate per l’occasione), dalle aree Rai (realizzate per creare l’ambiente più funzionale al lavoro dei media), al grande lounge allestito al Lazzaretto Vecchio.

Sempre a Venezia Henoto ha lavorato alla terza edizione della mostra Homo Faber, evento dedicato all’arte dell’eccellenza artigiana, organizzata da Fondazione Giorgio Cini, in partnership con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation: gli interventi hanno riguardato la ristrutturazione e l’allestimento di alcuni spazi con la realizzazione di architetture temporanee ad hoc e la personalizzazione grafica di alcuni spazi. E ancora, a Venezia l’azienda ha firmato il 25° anniversario del Casinò di Venezia, dove Henoto è intervenuto in doppia veste: quella riferita agli allestimenti (con interventi strutturali e decorativi che hanno interessato anche l’area vip) e quella di agenzia per l’organizzatore di eventi, con la cura di ogni aspetto organizzativo/logistico dei festeggiamenti (dall’organizzazione alla produzione, dall’allestimento al catering).

La ripresa della stagione delle manifestazioni fieristiche si è aperta con la partecipazione di Henoto (nello stand di BolognaFiere Group) all’11ª edizione di Farete, evento promosso e organizzato da Confindustria Emilia Area Centro. Una vetrina delle eccellenze produttive italiane, in cui l’azienda leader nazionale nel suo settore ha individuato un’importante occasione per sviluppare nuove opportunità di business e relazioni commerciali con la community confindustriale. Nell’immediato, poi, Henoto sarà protagonista della Coppa Davis, tappa di Bologna, dal 10 al 15 settembre, con l’allestimento necessario al grande evento sportivo nel capoluogo.

"L’estate 2024 ha visto il team Henoto contribuire alla realizzazione di importanti eventi, con grande visibilità internazionale – fanno sapere dall’azienda –, che hanno rilanciato le capacità progettuali, produttive e realizzative della società su scala mondiale e all’attenzione di stakeholder essenziali per sviluppare nuove opportunità di business". In particolare l’appuntamento olimpico parigino ha visto Henoto impegnata nei 1.880 metri quadrati di allestimento che ha coinvolto un team di 80 professionisti per la realizzazione – su progetto Coni, con la consulenza dello Studio di Architettura it’s di Roma, curato da Ex Elettrofonica – degli spazi interni ed esterni di Casa Italia 2024.

Marco Prinicipini