Allevamento abusivo a Bologna, sequestrati otto barboncini. Una denuncia

Bologna, 15 aprile 2023 – "I cagnolini erano terrorizzati dall'uomo e dai rumori, li abbiamo trovati sporchi ed esposti alle intemperie", commenta così Jessica Quercioli del nucleo delle guardie zoofile Oipa di Bologna, il blitz in un allevamento abusivo di cani nel Bolognese.

"Un cucciolo di 60 giorni era da solo sul cemento, privo di acqua e riparo, in una rimessa della casa. Sette adulti erano in un box in uno stato di salute precario e condizioni igienico-sanitarie molto degradate. E così li abbiamo sequestrati in quanto autorizzati dalla Procura".

Alcuni dei barboncini sequestrati

L'Oipa sottolinea che sempre più persone s'improvvisano allevatori, anche abusivamente, tenendo animali in condizioni non idonee e sempre più sono le segnalazioni che giungono alle sue guardie zoofile per denunciare situazioni, anche solo sospette, in questo ambito.

"Grazie alla preziosa sinergia tra i vari corpi della forza pubblica, questa operazione e' andata a buon fine", prosegue Quercioli. "I barboncini sono ora in custodia giudiziaria in un canile e presto verranno dati in affido temporaneo in attesa della confisca, dopodiché saranno adottabili definitivamente".