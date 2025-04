"Allevo piccioni viaggiatori e vinco le gare"

Una passione lunga 53 anni. "’Giuseppe, prendi questi colombi, vedrai che ti diverti’, mi disse nel 1972 un amico falegname: da allora ho allevato migliaia di piccioni viaggiatori. Tuttora, a 74 anni, partecipo alle gare organizzate dalla Federazione", racconta Giuseppe Bongiovanni. La Federazione colombofila italiana riunisce gli allevatori di piccioni viaggiatori e tra questi c’è anche il meccanico in pensione, che spende oltre 2mila euro l’anno per coltivare il suo hobby. "Ogni uccello ha la sua matricola, pensi che il migliore che ho ha percorso 13mila chilometri in appena tre anni – spiega Bongiovanni –. Ho ricevuto premi e medaglie, attualmente di piccioni ne ho 150, tra giovani e adulti. Mediamente la loro carriera dura quattro anni, dal primo anno di vita ai cinque compiuti, poi anche loro come gli atleti agonistici sportivi smettono di gareggiare perché rallentano la loro velocità, che nei momenti di massimo splendore tocca gli 80 chilometri orari. Fino ai 13-14 anni restano fecondi per la riproduzione, il resto della vita è di riposo".

Il piccione viaggiatore è una varietà del colombo domestico selezionato geneticamente per la sua capacità di ritrovare la strada di casa attraversando distanze record. Quel senso innato di orientamento consente all’animale di ritrovare una strada basandosi sul fenomeno della magnetoricezione. Le gare coprono distanze fino a 1.800 chilometri. "In passato per possedere piccioni viaggiatori bisognava ottenere l’autorizzazione dalla prefettura e avere la fedina penale pulita, perché questi animali venivano utilizzati dai servizi segreti per spionaggio e dall’esercito per comunicazioni speciali – prosegue il 74enne persicetano –. La gestione dei piccioni non è semplice, comporta veri sacrifici, proprio come avviene per gli sportivi. Si parte, nei giorni precedenti alla competizione, da una dieta sana e leggera, ricca di integratori e vitamine. Poi ci sono le continue visite mediche dal veterinario perché la salute deve essere ottimale, altrimenti la prestazione cala e arrivando in ritardo anche di un secondo si rischia di perdere il primo posto".

Ogni weekend partono dei camion con 3mila piccioni, contenuti in gabbie da 20 esemplari l’una, che si dirigono verso Senigallia dove c’è la partenza della gara. L’arrivo, invece, è a Brindisi, per una distanza di circa 700 chilometri che i volatili coprono in circa 12 ore. "Nel microchip viene registrata la velocità media, il tempo impiegato, le calorie consumate: così si stila la classifica finale – conclude Bongiovanni –. C’è un ufficiale che cronometra il tempo impiegato. Io ne porto 40 di colombi in ogni gara, ognuno di loro fa un percorso individuale: c’è chi passa dall’Adriatica, chi dagli Appennini. I rischi maggiori sono fili elettrici, antenne e falchi".

Ma c’è un segreto che regala una spinta unica agli ‘atleti’ maschi: "Prima di ogni corsa, li si fa stare con la femmina, lasciando il maschio con la voglia, così lui andrà fortissimo per raggiungerla. Quando, infatti, torna a casa, viene unito a lei per fecondarla".

Alessandro Belardetti