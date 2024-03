Allianz sorriso amaro, vince ma perde Orro

Vittoria senza sorriso per l’Allianz Vero Volley Milano. Le ragazze del Consorzio, reduci dal roboante successo sul Fenerbahce nella semifinale d’andata di Champions League e attese martedì dal decisivo match di ritorno a Istanbul, si sono imposte 3-1 sul Bisonte Firenze nell’anticipo che ha aperto la dodicesima e penultima giornata di Serie A1, ma nel finale col risultato già ipotecato Alessia Orro ricadendo da un muro si è procurata una brutta distorsione alla caviglia ed è stata portata via a braccia. Con tutta probabilità coach Marco Gaspari dovrà fare a meno della sua palleggiatrice in Turchia e non solo. Milano comunque grazie ai tre punti conquistati si è riportata momentaneamente al secondo posto della classifica, davanti alla Savino del Bene Scandicci, in campo oggi contro l’Aeroitalia Smi Roma. Negli altri match di sabato, la Trasportipesanti Casalmaggiore è rimasta in corsa per i playoff imponendosi in rimonta sulla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia mentre l’UYBA Volley Busto Arsizio è stata sconfitta a sorpresa sul campo dell’Itas Trentino, già matematicamente retrocessa.

ALLIANZ MILANO-BISONTE FIRENZE 3-1 (25-19, 20-25, 25-17, 25-21)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-VALLEFOGLIA 3-1 (21-25, 25-19, 25-12, 25-16)

ITAS TRENTINO-UYBA BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-23, 18-25, 25-18, 25-21).

Andrea Gussoni