Allieve di danza in trionfo. Il sogno Europeo è realtà

Allieve della scuola ‘Studio del movimento danza’ di Budrio rappresenteranno l’Italia alla finale internazionale del concorso europeo di danza. Finale internazionale prevista il 25, 26 e 27 ottobre prossimi a Dijon (Francia). Il successo che ha aperto le porte del sogno è arrivato nella finale nazionale del concorso europeo di danza a Lucca.

Anita Balboni, l’allieva più giovane della scuola ad aver partecipato alla finale (11 anni) primo premio all’unanimità ‘Classico Prep. 2’; Giulia Petaccia primo premio ‘con felicitazioni’ ‘Contemporaneo categoria 2’; nella stessa categoria primo premio all’unanimità per Gioia Ingrao. Per la disciplina ‘Piano,Solo’, coreografia di Emilia Martinci primo premio all’unanimità ‘Contemporaneo categoria 2’, danzata dal gruppo intermedio-avanzato della scuola (Lucia Castaldini, Ludovica Cesaratto, Elisa Di Russo, Virginia Finocchiaro, Gioia Ingrao, Nicole Mercuri, Giulia Petaccia, Beatrice Paturzi).

Da menzionare il primo premio di Nicole Mercuri e il secondo premio di Irene La Porta. Atlete che non accedono alla finalissima, ma è comunque un ottimo risultato. Per ‘Studio del movimento danza’ di Budrio non è la prima finale europea, dal 2014 sono stati tanti i premi vinti.

‘Studio del movimento danza’, sotto la direzione di Silvia ed Emilia Martinci, è un centro permanente per l’insegnamento, la promozione e la diffusione della danza con corsi di classico, contemporaneo, hip hop, ginnastica per tutti – metodo pilates; prevede stage di approfondimento con ospiti internazionali, preparazione di audizioni e concorsi, danza educativa e teatro danza per le scuole del territorio di ogni ordine e grado.

L’alluvione che ha colpito Budrio nell’ottobre scorso ha costretto la direzione, gli insegnanti e allievi ad abbandonare le scarpette per indossare stivali e guanti ma non ha certo fermato il loro cuore danzante. Sono state trovate soluzioni alternative per provare nonostante tutto e il duo ‘Gli inseparabili’ danzato dalle allieve Eva Macchiavelli e Laura Di Palma, con coreografia di Emilia Martinci e Martina Stivani, ha vinto il terzo premio assoluto categoria contemporaneo alla finale europea tenutasi a Roma a inizio novembre, dopo pochi giorni dall’alluvione.

Ma non è finita: altri riconoscimenti sono stati assegnati negli ultimi mesi: la coreografia ‘Home – storie di terra e di acqua’, nata come espressione danzante di quanto avvenuto a ottobre con l’alluvione, con la coreografia di Martina Stivani e con le danze delle allieve del corso pre – professionale della scuola, è stata fra le 4 compagnie selezionate per ‘Compagnie emergenti 2025 Modena’; e ha ottenuto il terzo posto al concorso ‘Ferrara danza 2025’ ed è stata finalista a ‘Coreografie d’autore 2025’ a Lucca.

p. l. t.