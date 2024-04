Allievi dell’Accademia in mostra alla pinacoteca civica Campanini

‘Insurrezioni dello sguardo’: è il titolo della mostra collettiva degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, a cura di Guido Molinari, che apre al pubblico domenica a Pieve. L’appuntamento è per le 11 nella Pinacoteca Civica Graziano Campanini. L’esposizione, promossa e organizzata dal Comune di Pieve e dall’Unione Reno Galliera, coinvolge gli studenti che propongono opere a tema diverso. Saranno in mostra realizzazioni grafiche attinenti all’ambito del fumetto e sculture polimateriche e policrome.

"Lo sviluppo della collaborazione con la Pinacoteca Civica di Pieve di Cento ‘Graziano Campanini’ – commenta Cristina Francucci, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Bologna – si configura come un’opportunità formativa sempre più solida e radicata per gli studenti dell’Accademia. Il confronto tra le loro opere e l’arte contemporanea, come anche quella antica, diviene un’occasione per innescare un importante percorso di maturazione e accrescimento". A parere di Francucci, questo contesto inoltre determina un’occasione unica per gli artisti emergenti per comprendere come il loro lavoro venga interpretato e recepito dal pubblico. Ma allo stesso tempo fornisce un’opportunità preziosa per lo sviluppo della propria identità artistica. "Di nuovo – aggiunge la direttrice dell’Accademia –, il pensiero volge alla personalità di Graziano Campanini, ispiratore di una vivacità culturale fuori dal comune, nel desiderio, con queste iniziative, di porre un percorso di continuità che non sia solo simbolico ma concreto ed incisivo". L’iniziativa di domenica intende riconfermare la collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Bologna e la Pinacoteca, inserita all’interno del polo culturale "Le Scuole" di Pieve. Le due istituzioni hanno infatti siglato una convenzione triennale che prevede una proficua condivisione di attività e progetti.

p. l. t.