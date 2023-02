All’Itc San Lazzaro una mappa per scoprire le parole intraducibili

Appuntamento stasera alle 21 all’Itc Teatro di San Lazzaro dove la stagione prosegue con ’Atlante linguistico della Pangea’ di Sotterraneo, compagnia vincitrice del Premio Ubu 2022.

In scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini, mentre a firmare la scrittura è Daniele Villa. L’idea della pièce è semplice e molto complessa insieme: "Nel mondo esistono parole intraducibili, concetti complessi raccolti in vocaboli unici che non esistono in altri idiomi: in lingua inuktitut, la parola iktsuarpok significa ’il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando’; in giapponese tsundoku significa ’impilare un libro appena comprato insieme agli altri libri che prima o poi leggerai’; in bantu la parola ubuntu significa ’posso essere una persona solo attraverso gli altri e con gli altri’". Sotterraneo ha selezionato decine di questi vocaboli – universali e specifici al tempo stesso – e ha dialogato online con altrettanti madrelingua sul significato e l’uso di queste parole nella cultura di provenienza, fino a dar vita a questo atipico dizionario per una ’mappa dell’intraducibile’.

Prima dello spettacolo, alle 19,30 appuntamento aperitivo con ’Le parole del teatro’ curato da Olivero Ponte di Pino e Giulia Alonzo, che guida gli spettatorei alla scoperta delle pratiche teatrali e della messa in scena. Con il Teatro dell’Argine.