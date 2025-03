Allo Sghetto. Inda & Bargeman con il nuovo album

Stasera alle 23, allo Sghetto, viene presentato ufficialmente ’Buby’, il nuovo album di Inda & Bargeman. Buby è un love album, che parla di una relazione controversa. ll sound prende spunto da quei dischi Rn B anni 80 (come Don’t Change, il Visual Album precedente a questo progetto) che hanno poi visto affermarsi artisti come BabyFace, LA Reid, Teddy Riley, Bobby Brown come istrioni dell’RnB mondiale. Bargeman ha cercato di ricostruire atmosfere che ricordassero quel mondo ma che potessero essere tanto attuali quanto Timeless.