Alloggi abusivi in via della Lame: chiusa la struttura extralberghiera per 15 giorni

Bologna, 2 maggio 2025 – Alloggi abusivi e mancate registrazioni dei clienti. Sospesa dalla polizia una struttura extralberghiera in centro a Bologna. Il questore ha ordinato la sospensione dell’attività di una struttura ricezione extralberghiera in via della Lame 59, in quanto sprovvista di qualsiasi autorizzazione per attività di affitti brevi.

Nello specifico, dai controlli effettuati dal personale della Divisione polizia amministrativa della Questura è emerso che i locali della struttura venivano utilizzati per fornire alloggi abusivi e, inoltre, non veniva effettuata la registrazione dei dati degli ospiti sul portale Alloggiati Web della Questura impedendo così di fatto il controllo, agevolando i soggiorni di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite.

Per questo, considerata la gravità dei fatti appena descritti e la condotta del gestore che, perdendo il controllo della situazione, ha dimostrato di non riuscire a condurre un’attività in maniera lecita, il questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento della sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la sicurezza, la salute pubblica.