Alloggi Acer agli agenti. Lepore scrive a Piantedosi: "Servono i finanziamenti"

Il tema degli alloggi per le forze dell’ordine all’interno delle case Acer, così da garantire un presidio di sicurezza a partire dalla Bolognina, continua a far discutere. Dopo il dibattito in question time sulla proposta lanciata da Ascom sul nostro giornale che ha visto fronteggiarsi pareri favorevoli nella fila dell’opposizone e altri contrari tra diversi consiglieri della maggioranza, è il sindaco Matteo Lepore a mettere ordine nel bailamme politico. La prima mossa consisterà nello scrivere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una missiva che verrà inviata dopo "un incontro che avremo a breve con il prefetto e il questore. Ogni anno – spiega il sindaco – incontriamo i sindacati di polizia e carabinieri e siamo impegnati con loro da tempo sull’edilizia per le forze dell’ordine. Quindi, non appena avremo parlato col prefetto, capendo i fabbisogni, sarà mia cura scrivere a Piantedosi perché siamo a disposizione di quello che il ministero dell’Interno vorrà fare".

Il nodo, però, restano le risorse. Chi pagherà eventuali alloggi ad hoc? "Chiaramente occorre che ci siano fondi. È importante che sia il ministero – chiarisce Lepore – a occuparsi dei finanziamenti che riguardano il personale di polizia, è un suo compito, sono i suoi dipendenti".

Parole non tanto diverse da quelle usate in Aula venerdì dalla vicesindaca e assessora alla Casa Emily Clancy che, sulla questione, l’ha messa giù piatta: "Tocca al governo garantire alloggi di servizio alle forze dell’ordine".

Il primo cittadino, nel dettagliare il tema degli alloggi Acer, commenta anche la posizione "di ferma contrarietà" all’idea Ascom espressa durante il question time dalla sua vice. Una posizione contraria soprattutto relativamente alla possibilità di adottare una "revisione di criteri per la formazione di graduatorie per alloggi popolari", visto che la priorità va data "a situazioni di grave difficoltà abitativa", è stato in sintesi il Clancy-pensiero, in linea con quanto l’ala sinistra di Coalizione civica ha riferito durante la discussione. Unica apertura possibile – da parte della vicesindaca – una discussione in merito a incentivi in riferimento agli alloggi Ers, cioè quelli di Edilizia sociale, così da incentivare quella ’mescolanza’ sociale che possa superare concentrati di fragilità oggi presenti in alcune stabili popolari.

Lepore, il giorno dopo, precisa: "Clancy? Non ha bocciato la proposta di assegnare alloggi Acer a esponenti delle forze dell’ordine affinché siano garanti della sicurezza dei condomini. Ha solo detto che non si può fare con le case Erp (cioè alloggi di Edilizia popolare, dove il canone è commisurato al reddito, ndr) ma con le case Ers (cioè alloggi di Edilizia sociale dove il canone è calmierato, ma non legato al reddito, ndr). Parliamo della stessa cosa che ha già detto il presidente di Acer Marco Bertuzzi".

Resta chiaro che per il sindaco il tema dell’abitare resti in cima all’agenda. E, dopo una missione a Bruxelles, fa sapere di "aver presentato insieme ad altri dodici sindaci europei un piano per l’abitare". L’obiettivo non è chiedere risorse fra sette anni, "ma le chiediamo adesso. Sono importanti questi prossimi tre anni perché possiamo ancora utilizzare i fondi del Pnrr non spesi in vari paesi per realizzare case, per recuperare gli alloggi sfitti. Presenteremo entro maggio un piano per l’emergenza casa, dove indicheremo città per città, dove questi soldi potranno essere spesi e per quante persone".

Rosalba Carbutti